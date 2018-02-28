iMOTION IMC100：高性能电机控制IC系列

2018年2月27日，英飞凌科技股份公司推出IMC100系列，这是iMOTION电机控制IC的全新产品系列。IMC100系列为快速增长的高能效调速电机器市场带来一款易于使用现成的

2018年2月27日，英飞凌科技股份公司推出IMC100系列，这是iMOTION电机控制IC的全新产品系列。IMC100系列为快速增长的高能效调速电机器市场带来一款易于使用现成的解决方案。通过将所需硬件与控制算法集于一体，IMC100有助于大大加快电机系统向市场推出，同时降低系统和开发成本。此外，英飞凌新一代运动控制引擎(MCE)不仅进一步提升电机算法的性能，而且具备新增功能，比如可直接使用的PFC算法。该全新iMOTION系列的主要应用领域为家用电器、空调、风扇和水泵的电机。

iMOTION IMC100针对永磁同步电机实现磁场定向控制(FOC)。它采用正弦信号空间矢量PMW实现高能效控制，并可利用单电阻或桥臂电流反馈。该IC具备过压和欠压、过流、转子堵转等保护功能，可保障功率级和电机安全。作为独立的电机控制器，它可灵活适用于宽电压范围内的诸多变频器，无论是电池驱动还是市电驱动。借助专有PC工具MCEWizard和MCEDesigner，可减少实现变速控制的工作量，仅需对相应电机进行简单的MCE配置。

iMOTION产品拥有超过10年的良好业绩，通过集成可实现高效的低成本电机控制。IMC100器件是基于全新平台的新一代集成电机控制解决方案阵容的首批成员。该全新平台为进一步扩大iMOTION产品组合奠定了良好基础，充分利用英飞凌在功率半导体领域的领先地位。

供货

IMC100的样品现已开始供货;计划于2018年3月开始生产。通过iMOTION模块化应用设计套件(MADK)的两个全新控制板可实现变频器的快速原型设计。它们也将于2018年3月开始供货。MADK是一款灵活的模块化开发平台，为最大1 kW的电机驱动应用提供多种控制和电源板选项。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209976-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm