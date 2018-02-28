¡¡
Ö÷Ò³ > ÐÂÎÅ > ¾Û½¹ > ÕýÎÄ

±¦ÂíÏë½«ÄãµÄÊÖ»ú±ä³É³µÔ¿³×£¬»¹ÄÜ·ÖÏí¸øÇ×ÓÑ

µãÆÀ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-02-28 04:00

±¦ÂíÏë½«ÄãµÄÊÖ»ú±ä³É³µÔ¿³×£¬»¹ÄÜ·ÖÏí¸øÇ×ÓÑ,±¦Âí ÊÖ»ú µç¶¯³µ ±¦Âí³µ ±¦Âíi3 Æû³µ

£¨Ô­±êÌâ£ºBMW wants to turn your smartphone into your car key£©

±¦ÂíÏë½«ÄãµÄÊÖ»ú±ä³É³µÔ¿³×£¬»¹ÄÜ·ÖÏí¸øÇ×ÓÑ

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ 2ÔÂ27ÈÕÏûÏ¢£¬¾ÝÍâÃ½Techcrunch±¨µÀ£¬¾ÍÏñ½ñÄêµÄCES³ÉÎªÁË¸÷´óÖ÷Á÷Æû³µÖÆÔìÉÌÕùÆæ¶·ÑÞµÄÎèÌ¨ÄÇÑù£¬½ñÄêµÄMWCÊÀ½çÒÆ¶¯Í¨ÐÅ´ó»áÒ²²ÒÔâ¡°ÂÙÏÝ¡±£¬³ÉÎªÁË¸÷´óÆû³µ³§ÉÌÕ¹Ê¾Æä×îÐÂ³µÔØ¿Æ¼¼µÄÎèÌ¨¡£ÈçÍ¬ÍùÄêÄÇÑù£¬±¦Âí±¾ÖÜÒ²ÈçÆÚÁÁÏà°ÍÈûÂÞÄÇ£¬ÎªÎÒÃÇ´øÀ´ÁËËü×î½üµÄ´´ÐÂ³É¹û£¬±¦ÂíÕâÐ©³É¹û½«Ä¿Ç°ºÍÎ´À´µÄ¿Æ¼¼ÈÚÈëµ½ÁËÒ»Æð£¬ÏòÎÒÃÇÕ¹ÏÖÁË±¦ÂíËùÈÏÎªµÄ£¬ÄÇÐ©¼´½«¸Ä±äÎ´À´¼ÝÊ»·½Ê½µÄ¡°ºÚ¿Æ¼¼¡±¡£

±¦ÂíÔÚMWC´ó»áÉÏ³ÊÏÖµÄ×îÎüÒýÎÒÃÇÑÛÇòµÄÒ»¸öÕ¹Ê¾ÊÇ£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÊÖ»úÀ´ÕÙ»½ÄãµÄ±¦Âíi3ÎÞÈË¼ÝÊ»µç¶¯³µ¡£µ±i3µç¶¯³µµÖµ½Ö¸¶¨µØµãºó£¬Äã¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×øµ½ºóÅÅ×ùÎ»ÉÏ£¬ÈÃi3µç¶¯³µ´ø×ÅÄã·É³ÛµÄÍ¬Ê±£¬¾¡ÇéµØÏíÊÜi3µÄºó×ùÓéÀÖÏµÍ³£¨ÔÚÕâÖÖ±»Éè¼ÆºÃµÄÕ¹Ê¾ÖÐ£¬¼ÝÊ»Î»ÉÏµ±È»ÊÇÃ»ÓÐÈËµÄ£©¡£

Õâ¸öºó×ùÓéÀÖÏµÍ³»¹¿ÉÒÔÈÃÄã¿ØÖÆ³µÉÏµÄÄ³Ð©¹¦ÄÜ£¬ÀýÈç¿ª¹ØÆû³µµÄ´óµÆ¡¢ÉÁ¹âµÆ¡¢³µÃÅËø¶¨ÒÔ¼°°´À®°È¡£

µ±±¦Âíi3µç¶¯³µÔØ×ÅÄãµÖµ½Ä¿µÄµØºó£¬ÄãÖ»Ðè×ß³öÀ´£¬ËøÉÏ³µÃÅ£¬±¦Âíi3¾Í»á×Ô¶¯¿ª×ß£¬È¥Îª×Ô¼ºÕÒ¸öÍ£³µÎ»¡£

±¦ÂíÏë½«ÄãµÄÊÖ»ú±ä³É³µÔ¿³×£¬»¹ÄÜ·ÖÏí¸øÇ×ÓÑ

È»¶ø£¬ÔÚËùÓÐÕâÐ©¡°ºÚ¿Æ¼¼¡±ÕæÕýÃæÊÀÇ°£¬ÎÒÃÇ»òÐí»¹ÐèÒªµÈÉÏ¼¸Äê¡£µ«ÔÚ¿ÉÒÔÔ¤¼ûµÄ²»¾ÃµÄ½«À´£¬±¦Âí³µÖ÷½«Ê¹ÓÃ±¦ÂíËùÌá¹©µÄÊÖ»ú¡°µç×ÓÔ¿³×¡±£¨Digital Key£©À´Ëø¶¨/½âËø£¬ŽÕÆô¶¯ËûµÄ±¦Âí³µ¡£Ò»¸öÓÐÈ¤µÄ¹¦ÄÜÊÇ£¬ÄÇÊ±ºòµÄÄã»òÐí¿ÉÒÔ½«ÄãµÄÕâ·Ý¡°µç×ÓÔ¿³×¡±·ÖÏí¸øÁíÍâ5Ãû¼ÒÈË»òÊÇÅóÓÑ¡£

±¦ÂíÄ¿Ç°¼Æ»®ÔÚ½ñÄê7ÔÂ·ÝµÄÊ±ºò£¬½«ÕâÏî¹¦ÄÜÌá¹©¸øÃ¿Ò»Î»±¦Âí³µÖ÷¡£µ«¾ÍÄ¿Ç°À´Ëµ£¬Ëü»¹Ö»ÊÇÖ§³ÖÈýÐÇÆìÏÂµÄÖÇÄÜÊÖ»ú¡£

ÔÚMWC´ó»áÉÏ£¬±¦Âí»¹Ðû²¼Ëü½«ÎªÆìÏÂËùÓÐÆû³µ£¬°²×°µÚ¶þ¸öeSIM¡£ÕâÑùÒ»À´£¬±¦Âí³µÖ÷ÓÃ×Ô¼ºÄ¿Ç°ÕýÔÚÓÃµÄÊÖ»ú£¬¾ÍÄÜÁ¬ÉÏ×Ô¼ºµÄ±¦Âí³µ£¬ÈÃ×Ô¼ºµÄ±¦Âí³µÊµÏÖÖ±½Ó½ÓÌýµç»°£¬»òÊ¹ÓÃËûÃÇÖ®Ç°µÄÊý¾ÝÌ×²ÍÀ´ÎªËûÃÇµÄ°®³µÌí¼ÓÒ»¸öWiFiÈÈµã¡£

¾ÍÏñÐí¶àÐÂÐÍÖÇÄÜÊÖ»úºÜ¿ì¾Í»á¼ÓÈëÁ½ÕÅ»òÊÇ¶àÕÅeSIM£¬À´ÈÃÊÖ»úÁ¬Èë¼¸¼Ò²»Í¬µÄÒÆ¶¯ÍøÂç¹©Ó¦ÉÌÄÇÑù£¬ÄãµÄÏÂÒ»¿î±¦Âí³µÒ²½«Èç´Ë¡££¨Ö¹Ë®£©

±¦ÂíÏë½«ÄãµÄÊÖ»ú±ä³É³µÔ¿³×£¬»¹ÄÜ·ÖÏí¸øÇ×ÓÑ

±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-209977-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm

(ÔðÈÎ±à¼­£ºÏÄÐú)
±êÇ©:ÊÖ»úÆû³µµç¶¯³µ±¦Âí±¦Âíi3

1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ­´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ­´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»

2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑ­ÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô­×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»

3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£

4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦Ð­Öú´¦Àí¡£

ÔÄ¶ÁÑÓÕ¹
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹ØÖÇ¿â¿Æ¼¼ÐÂÎÅÔÄ¶Á
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼ÒªÎÅ

±±¾©×Ô¶¯¼ÝÊ»³µÁ¾·â±Õ²âÊÔ³¡ÕýÊ½Âä»§º£µí

º£µí¼ÝÐ£ÕýÊ½³ÉÎª±±¾©Ê× ¸ö×Ô¶¯¼ÝÊ»³µÁ¾·â±Õ²âÊÔ³¡

¿Æ¼¼´«Ã½Íø´´¿Í±Ø¶Á¿Æ¼¼ÐÂÎÅ

´º½ÚµØ·½Ï·´îÔØ¿ìÊÖ³ªÏòÈ«¹ú

´º½ÚµØ·½Ï·´îÔØ¿ìÊÖ³ªÏòÈ«¹ú

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÃ¿ÈÕ¾«Ñ¡ÔÄ¶Á

Å·ÃË»ò¼´½«¶Ô±ÈÌØ±Ò³öÊÖ£¬¼ÓÒÔ¹Ü¿ØÀ´Ïû³ý·çÏÕ

Å·ÃË»ò¼´½«¶Ô±ÈÌØ±Ò³öÊÖ£¬¼ÓÒÔ¹Ü¿ØÀ´Ïû³ý·çÏÕ,±ÈÌØ±Ò Å·ÃË Êý×Ö»õ±Ò ½ðÈÚ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼×¨Ìâ
µÚÎå½ì520ÃÀÈÝÊ¦½Ú·¢²¼»áôßµÚÊ®½ìÖÐ¹úÃÀÈÝÁìÐä¸ß·åÂÛÌ³-¿Æ¼¼´«Ã½Íø
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹Ø¿Æ¼¼ÐÂÎÅ±¨µÀ
ÐÂÎÅ
¾Û½¹
ÔçÍí±¨
·ÃÌ¸
ÆÀÂÛ
Í·Ìõ
ÒªÎÅ
ÖÇ¿â
²úÒµÔ°
·õ»¯Æ÷
Õþ²ß
ÏîÄ¿
´´ÐÂ
´´¿Í
´´Í¶
²úÆ·
ÈÚ×Ê
²úÒµ
ÐÅÏ¢¼¼Êõ½ÚÄÜ»·±£
ÐÂ²ÄÁÏÐÂÄÜÔ´
ÉúÎïÒ½Ò©
ÖÆÔìÒµ
ÊÐ³¡
ÆóÒµ
½ðÈÚ
µçÉÌ
»î¶¯
Ã½Ìå
»ã±à
Òµ½ç
Ô­´´
×¨Ìâ
¹ÛÊÓÆµ
ÀÀÍ¼¿â
×¨À¸»ã
¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½Íø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£

¹ØÓÚÍøÕ¾|·¨ÂÉ¹ËÎÊ|Í¨Öª¹«¸æ|°æÈ¨ÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ|Òâ¼û·´À¡|ÓÑÇéÁ´½Ó|ÍøÕ¾µØÍ¼|RRS¶©ÔÄ|TAG±êÇ©

°æÈ¨ËùÓÐ ¿Æ¼¼´«Ã½Íø Copyright © 2013-2016 ¹¤ÉÌ¾ÖÔÁICP±¸13029705ºÅ

Î¢ÐÅ
Î¢²©
RSS