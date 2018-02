±¦ÂíÏë½«ÄãµÄÊÖ»ú±ä³É³µÔ¿³×£¬»¹ÄÜ·ÖÏí¸øÇ×ÓÑ

宝马想将你的手机变成车钥匙,还能分享给亲友

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息,据外媒Techcrunch报道,就像今年的CES成为了各大主流汽车制造商争奇斗艳的舞台那样,今年的MWC世界移动通信大会也惨遭“沦陷”,成为了各大汽车厂商展示其最新车载科技的舞台。如同往年那样,宝马本周也如期亮相巴塞罗那,为我们带来了它最近的创新成果,宝马这些成果将目前和未来的科技融入到了一起,向我们展现了宝马所认为的,那些即将改变未来驾驶方式的“黑科技”。

宝马在MWC大会上呈现的最吸引我们眼球的一个展示是,用户可通过手机来召唤你的宝马i3无人驾驶电动车。当i3电动车抵到指定地点后,你可以选择坐到后排座位上,让i3电动车带着你飞驰的同时,尽情地享受i3的后座娱乐系统(在这种被设计好的展示中,驾驶位上当然是没有人的)。

这个后座娱乐系统还可以让你控制车上的某些功能,例如开关汽车的大灯、闪光灯、车门锁定以及按喇叭。

当宝马i3电动车载着你抵到目的地后,你只需走出来,锁上车门,宝马i3就会自动开走,去为自己找个停车位。

然而,在所有这些“黑科技”真正面世前,我们或许还需要等上几年。但在可以预见的不久的将来,宝马车主将使用宝马所提供的手机“电子钥匙”(Digital Key)来锁定/解锁,幷启动他的宝马车。一个有趣的功能是,那时候的你或许可以将你的这份“电子钥匙”分享给另外5名家人或是朋友。

宝马目前计划在今年7月份的时候,将这项功能提供给每一位宝马车主。但就目前来说,它还只是支持三星旗下的智能手机。

在MWC大会上,宝马还宣布它将为旗下所有汽车,安装第二个eSIM。这样一来,宝马车主用自己目前正在用的手机,就能连上自己的宝马车,让自己的宝马车实现直接接听电话,或使用他们之前的数据套餐来为他们的爱车添加一个WiFi热点。

就像许多新型智能手机很快就会加入两张或是多张eSIM,来让手机连入几家不同的移动网络供应商那样,你的下一款宝马车也将如此。(止水)

