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阿里云在MWC2018发布8款云计算AI产品

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-28 04:04

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科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日晚间消息，阿里云在西班牙巴塞罗那MWC展会上发布了8款云计算人工智能产品，包括图像搜索、智能客服云小蜜、大数据PaaS产品Dataphin等。

阿里云在MWC2018发布8款云计算AI产品


当日发布的8款产品中，超级计算集群可以为科学家、工程师快速提供“云端超算中心”，运行模拟客观世界的并行应用。借助运算结果，他们可以预测天气、勘探油气，并在任何时间、地点通过云端高性能计算服务开展数值仿真科研。而基于人工智能技术的“图像搜索”和“云小蜜”则是可以让普通消费者在直接接触到的技术。以机器视觉为基础的图像搜索技术在电商领域的典型应用便是“拍立淘”。

发布会上，澳大利亚电商ICONIC已经提前用上了“图像搜索”技术，实现了和淘宝一样的“拍照购物”功能。此次阿里云在全球同步开放图像识别产品公测，用户通过API和简单配置就能实现自己的“以图搜图”能力。此外，图像识别技术还可以广泛应用于新零售、制造、媒体、旅游等多个行业。

阿里巴巴集团欧洲区总经理冯必睿(Terry von Bibra)在发布会上表示，阿里云目前已经在全球18个地域建立了42个可用区，是亚洲规模最大的云计算平台。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209978-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:人工智能云计算云端阿里云MWC

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