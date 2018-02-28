城市轨道交通行业发展分析 “十三五”期间将迎建设高峰

从中国城市轨道交通建设历程可以看出，2000年以来中国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，有多个年份(2003、2005、2007、2009、2010、2013)通车里程在100公

从中国城市轨道交通建设历程可以看出，2000年以来中国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，有多个年份（2003、2005、2007、2009、2010、2013）通车里程在100公里以上，显示出中国地铁及轻轨建设步入快速发展期。

在“十二五”期间，我国城市轨道交通建设保持适度规模、积极稳妥的速度，合理控制新开工的项目。目前，济南、太原、厦门、佛山、常州、兰州、洛阳等二线城市已经开始进入城市轨道交通申建程序。

城市轨道交通平均每公里投资7亿元，按照规划测算，一年投资超过3000亿元，我国城市轨道交通投融资创新空间巨大。据估计，“十三五”期间城市轨道交通投资额有望超过2万亿元。“十三五”期间轨道交通建设将迎来新一轮的高峰期。

据前瞻产业研究院发布的《城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2014年，全国有22个城市开通了轨道交通，2014年新开通3个。拥有轨道交通车站1829个，增加280个，其中换乘站151个，增加17个。2015年，全国有25个城市开通了轨道交通，2015年新开通3个。拥有轨道交通车站2092个，增加263个，其中换乘站180个，增加29个。2016年，全国有30个城市开通了轨道交通，2016年新开通4个。拥有轨道交通车站2468个，增加376个；运营车辆23791辆，增长19。3%。

2010-2016年城轨交通车站规模趋势图（单位：个）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

2014年，城轨交通运营车辆17300辆、41770标台，分别增长20。4%和21。4%。其中，地铁车辆15696辆，轻轨车辆1372辆，分别增长21。0%和9。5%。2015年，我国城轨交通运营车辆19941辆、48165标台，分别增长15。3%和15。3%，其中，地铁车辆18098辆，轻轨车辆1434辆，分别增长15。3%和4。5%。2016年，我国城轨交通运营车辆23791辆，增长19。3%。

2009-2016年城轨交通车辆规模趋势图（单位：辆，%）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

2009-2015年，城轨交通客运量呈上升的趋势。2014年，轨道交通完成126。66亿人，运营里程3。27亿列公里，分别增长16。0%和19。2%；2015年，轨道交通完成140。01亿人，运营里程3。74亿列公里，分别增长10。5%和14。5%；2016年，轨道交通完成161。51亿人，增长15。4%，运营里程4。33亿列公里，增长15。7%

2009-2016年城轨交通客运量总规模趋势图（单位：亿人，%）

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

城市轨道交通建设具有投入成本高、投资回收周期长等特点，这些往往也制约了城市轨道交通的发展。出于对城市轨道交通建设融资安全的考虑，中国对各城市进行轨道交通建设提出了较为严格的准入条件。

当前国务院批准城市进行地铁建设需要满足三个条件，首先需要城市人口达到300万以上，其次城市地区生产总值在1000亿以上，另外还需要地方财政一般预算收入达到100亿以上，轻轨的建设标准则更低，资料显示，目前全国有将近50个城市具备了建设轨道交通的基本条件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209980-1.html

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