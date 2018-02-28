分布式光伏电站贷款业务的风险分析及应对建议

党的十九大报告提出，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。在新时期，作为低碳高效的新能源产业―――光伏行业取得了跨越式发展。

党的十九大报告提出，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。在新时期，作为低碳高效的新能源产业―――光伏行业取得了跨越式发展。在这样的市场背景下，如何将帮助农民致富与绿色金融有机结合，实现“银农企”三方联动合作共赢？江都农商行结合地方经济发展新变化和农村金融服务新特点，适时推出了一款绿色信贷产品“光伏电站贷”。至12月末，该行已发放“光伏电站贷”1117户、金额6540万元，有力地支持了分布式光伏行业发展和农民脱贫致富。笔者认识到分布式光伏电站及光伏电站贷存在不少潜在的风险隐患，特别是在农村市场，为此对其存在的风险及发生原因进行详细研究，并提出解决方案。

一、分布式光伏电站贷款存在的风险及原因分析

（一）光伏安装企业良莠不齐。以江都为例，近年来，江都现有注册的光伏安装公司40多家，发展迅速，但公司经营管理参差不齐。部分公司成立较早，实力较强，管理规范；但也有不少光伏安装公司，规模较小，经验不足，资源也相对匮乏，产品存在以次充好，不顾安装质量和售后维护，公司的可持续经营能力差。

（二）光伏产品质量无法保障。光伏电站的使用年限设置标准为25年。光伏太阳能板的质量分为多种档次，需要国家专业的检测单位才能检测，A级板与C级的发电转换率以及使用年限有很大的区别，银行和农户都无法通过肉眼识别太阳能板质量的优劣，这对太阳能组件的质量是个严峻的考验，在利益的驱使下极有可能以次充好。

（三）不规范的安装导致发电效率低下。光伏产品要想取得最佳的发电效果，除产品自身质量因素外，安装技术因素也起到了非常重要的作用，是否避开遮挡物、安装倾斜度等也都是发电转换效率的关键。另自然灾害的发生也会对光伏电站造成不可逆转的影响。

（四）售后服务不到位损害农户利益。由于光伏电站是长期效益项目，除了光伏产品本身和安装的质量直接影响农户发电收益外，光伏安装企业的售后服务也会直接影响农户的正常使用，如果售后服务不到位，维护跟不上，因积尘多、遮挡多或因意外因素造成光伏电站不工作或发电量较低，农户利益就得不到保障。

（五）虚假宣传，埋下风险隐患。一些光伏企业虚假宣传，有“绑架银行”现象。比如，向老百姓宣称安装光伏发电站零首付，不需要他们掏一分钱，只需要配合去银行签署贷款协议，就可以在屋顶建个电站，贷款的月供由发电收入支付；还有些光伏企业在对外宣传时打出“与银行合作、免费安装、无需还款、兜底担保”字样。由于农民在安装时未掏钱，也客观上造成农户误解，除对安装的产品和安装是否规范未能履行主体把关责任外，也导致农户心理上存在轻视贷款本息归还意识，还款意愿不强。数年以后，一旦因上述各种原因造成大批光伏电站不发电，安装企业也最后跑路或倒闭了，导致光伏电站也无法维护，农户之间极有可能串联断供，发生信用风险，甚至集体闹访，造成不良社会影响。

二、推动光伏电站贷款业务可持续发展的建议

（一）严把准入关，引入优质光伏电站企业。江都农商行在全区范围内公布《光伏电站贷合作单位准入规定》、《“光伏电站贷”合作协议》、《贷款担保确认书》等，并将准入企业在全行范围内公示，确保从源头上控制风险。同时，建立淘汰机制，对不符合要求的光伏企业停止与其合作，以此规范光伏电站安装企业行为。

（二）规范宣传口径，营造良好社会认知氛围。要求光伏企业在推销光伏电站产品时，客观介绍分布式光伏电站的功能和收益以及存在的不足和风险，不得采用不实言语夸大产品功能与收益，不得在任何宣传材料或标语中带有“与银行合作、免费安装、兜底担保”等用语，要明确告知农户的权益和责任，让农户清楚分布式光伏站的运行机理和贷款的还款责任。

（三）明确主体责任，引导农户履行把关义务。在装机前，将光伏电站产品的实际收益情况及可能产生的风险如实告知装机客户，并告之农户，光伏电站是其购买的家庭财产，光伏发电收入是其家庭收入的一部分，光伏贷款是帮助其购买家庭财产，必须要用家庭收入按时归还。也可适当安排一定比例（20％以上为佳）首付，强调电站是农户自己花钱买的，后期的贷款也是要其用家庭收入偿还的，促使其从安装之初就关注产品质量，监督安装效果，关心售后服务，确立主体把关责任和还款意识。

（四）督促购买保险，建立风险补偿机制。要求准入光伏企业统一为借款人（农户、公司）安装的产品办理相关保险，重点是产品质量险。其中光伏发电板质量保证投保时间不低于10年，组件转化效率险不低于10年，发电衰减率不得高于20％；同时还要投保财产险。实践证明，为农户投保财产险是很有必要的。如，去年夏季，江都有两户“光伏电站贷”农户屋顶光伏设备遭雷电击坏，损失2万多元，所幸当初投了保险，弥补了农民自然灾害带来的损失。

（五）优化贷款流程，加强风险防控。在贷款全流程中防范控风险。一是统一贷款操作模式，针对光伏贷的特点，制定制度全面、流程科学的标准化流程防范操作风险；二是成立专营团队，让专业的人做专门的事，并严格要求遵守廉洁规定，防范道德风险；三是统一“三查”标准，防范信用风险。做实做优分布式光伏电站贷款“三查”模板，贷前重点调查农户的还款意愿、还款能力、公司宣传是否规范、电站产品和安装质量是否把关等等，并有针对性地进行宣传引导，让农户正确认识光伏电站的作用与存在的风险，牢固确立还款意识。贷时实施贷款双录，并重点审查保险合同、售电协议等内容固化双方责任，避免贷后纠纷；贷后重点检查光伏公司监控平台、农户适时发电量、故障处置效率、电站保养维护等环节，帮助农户维权，督促安装企业规范管理。

（六）政企合力，推动光伏电站贷款健康发展。一是光伏安装企业要着力提升从业人员专业化水平，改进优化产品和安装工艺流程，不断提高光伏系统的质量和效率，建立完善的售后维护体系。二是建议政府牵头成立光伏产品行业自律机构，对行业产品质量、安装规范、售后服务制定自律标准，规范市场行为；同时出台优惠政策，在国家财政补贴的情况下再增加地方补贴，尤其对于贫困户出台更多扶持政策，实施精准扶贫；另外，还可以引导房地产企业安装光伏电站，试点小区安装、业主共享模式，从而推动光伏电站贷款健康发展。

总之，光伏电站行业的前景美好，但是风险也不容忽视，只有政府支持、银行授信、企业守约、用户守信，光伏行业才能走得更远，才能实现山青、水绿、村美、民富的美好愿景。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209981-1.html

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