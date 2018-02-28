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IDG资本所投公司Circle收购加密资产交易所Poloniex

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-28 07:01

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科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，区块链时代的一站式金融服务机构Circle今日宣布收购Poloniex。后者是加密资产交易所之一，也是最早提供以太坊交易的交易所，最早突破10亿美元的日交易量。

Circle与Poloniex此前已建立了合作伙伴关系，随着Tokenization趋势的进一步加强，客户量激增的Poloniex面临不小挑战。

Circle表示，收购Poloniex后，将从客户服务和技术运营等方面对Poloniex进行支持。将Poloniex与Circle现有的Circle Trade、Circle Pay等服务对接，使得Poloniex兼容美金、欧元、英镑等货币，并最终成为基于区块链进行多种资产和服务交易的开放多边市场。Circle承诺将保持Poloniex的现有服务，使Poloniex用户能够进行正常交易。

Circle成立于2013年，是一家提供数字货币储存及国家货币兑换服务的消费金融创业公司，总部位于美国波士顿。其背后投资方包括C、D两轮的连续领投方IDG资本，C轮联合领投方高盛，Breyer Capital，Accel Partners以及数位中国重量级战略投资者，等等。

2015年，Circle 成为全球第一家获得纽约州金融服务局(NYDFS)颁发数字货币许可证(BitLicense)的公司。2016年4月，Circle又获得了英国最高金融监管机构――英国金融市场行为监管局(UK Financial Conduct Authority)颁发的首张电子货币发行牌照 (E-Money IssuerLicense)，可以在英国和欧盟国家合法开展法币及数字货币的兑换业务。

对Circle来说，收购Poloniex可以将加密资产的场外交易扩展至“场内”，从而极大地拓展了用户规模和用户类型。同时，Poloniex交易平台对Circle的商业版图也是很好的补充。

目前除了Poloniex外，Circle旗下已有业务包括：面向个人用户的支付和货币兑换服务Circle Pay，可以向支付宝或微信一样实现实时转账；以及面向机构客户大额加密资产OTC交易的Circle Trade，该业务也是Circle目前主要利润来源；另外，向个人投资者提供加密资产投资服务的Circle Invest APP也即将上线。

Circle CEO 认为，未来的全球经济应当是开放而多元的，未来的全球代币市场也将会如此。Poloniex所建立的全球加密资产交易市场及其涵盖的广泛的资产种类与Circle的长期目标高度吻合。而作为一家消费金融公司，Circle对于用户体验的重视和打造产品体验的经验将成为Poloniex背后的有力支持，双方将通过本次收购共同提升服务规模和服务稳健性。

IDG资本全球董事长熊晓鸽透露，事实上Circle此次并购的融资也是由IDG资本主导。（温泉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209982-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:金融交易交易所IDGpoloniex

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