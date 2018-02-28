Circle收购加密货币交易所Poloniex，要打造未来银行

（原标题：Bitcoin News: Circle Buys Poloniex in Big Cryptocurrency Deal）

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，据《财富》杂志网站报道，专注于加密货币的金融服务公司Circle今天宣布，收购加密货币交易所Poloniex，此举立即使Circle成为该行业内最大、最有影响力的公司之一。《财富》杂志的记者罗伯特・哈克特(Robert Hackett)剖析了这家公司的崛起经历，它希望利用比特币背后的技术成为下个世纪的银行。

平静应对“血色星期二”

2018年1月中旬一个清爽的早晨，我（哈克特）来到了位于美国波士顿市的Circle总部，这是一家专注于加密货币业务的初创公司。最近，虚拟货币的价值已经蒸发了数十亿美元，比特币（连同50多种加密货币）的价值暴跌了20%以上。这是整个冬季市场中最糟糕的一天，惊慌失措的投资者称当天为“血色星期二”。

但Circle的办公室非常安静，没有哪个经理在大发雷霆。没人在闪烁的电脑显示器后面高喊“卖!”或“买!”的噪声，没有下属在呜咽。该公司首席执行官杰里米・阿莱尔（Jeremy Allaire）始终保持着平静，他耸了耸肩说：“在这个市场上，20%波动是你必须承担的正常风险。”这位老板就像温和的史蒂夫・鲍尔默(Steve Ballmer)，他悠闲地从正吃着奥斯派肉饼的员工身边走过。当我们走过沙狐球桌来到会议室中聊天时，他的表情似乎也没有太大变化。

毕竟，无论市场是下跌还是飙升，Circle都将成为“杀手”。该公司经营的是Circle Trade业务，这是全球最大的加密货币交易柜台之一。当大的价格变动促使投资者买卖加密货币时，Circle扮演的角色是交易中介。在Circle的圈子里，波动性是正常的赚钱工具。Circle驻South Shore of Boston的首席交易员丹（Dan）表示：“当事情开始变得非常快的时候，往往对我们有利。”出于安全考虑，丹要求不要透露他的全名，他更喜欢保持低调。

Circle Trade是Circle盈利的主要驱动力。这个平台每月处理超过20亿美元的加密货币交易，最低交易金额为25万美元。规模最大的交易高达2亿美元。客户往往可以分为几类：加密货币早期投资者、矿工以及其他加密货币业务机构，包括其他交易所、对冲基金和ICO项目等。据熟悉该公司财务状况的消息人士透露，从去年11月份到今年1月份，Circle Trade为公司带来了超过6000万美元的收入。

随着加密货币价格的剧烈波动，寻找客户并不困难。致力于加密货币的对冲基金Pantera Capital创始人兼首席执行官丹・莫海德(Dan Morehead)说，他的公司在所有主要的在线交易平台上进行交易，但会依赖某个交易机构，比如Circle的平台。Circle Trade的其他竞争对手（交易伙伴）包括Cumberland Mining（芝加哥DRW高速贸易公司的子公司）、Genesis Trading（私人公司股票交易所SecondMarket位于纽约的子市场）以及香港的Octagon Strategy。

芝加哥公司DV Chain最大笔的加密货币交易达到了500万美元，该公司首席执行官加雷特（Garrett See）说，加密货币早期入场者通常是大额交易的主角。正如他所说的:“每个季度，都有人想买一架飞机。”

打造未来银行

但Circle Trade只是Circle愿景的一部分，这家公司也有很多其他的产品，比如类似Venmo的Circle Pay支付应用，它可让用户通过发送短信轻松转账。Circle即将推出Circle Invest应用程序，旨在鼓励人们对加密货币进行小规模的稳定投资。它的Centre协议是个开源项目，旨在将独立的数字钱包联系起来，比如支付宝、PayPal或者Circle Pay可以相互操作。

然而，这些仅仅是个开始。现在，Circle正准备进行另一次重大飞跃，将全新的业务作为其基础市场基础设施的一部分。Circle已经正式宣布，它收购了世界上最活跃的加密货币交易所之一――Poloniex。知情人士透露，这笔交易的价格约为4亿美元。

这一收购立即使Circle对Coinbase(美国最大的加密货币交易所)、Bittrex以及Kraken的威胁升级。Circle在过去3个月的收入(不包括2月份)超过了2.5亿美元，使该公司的年营业收入超过10亿美元。对刚刚成立5年的初创企业来说，这已经是非常棒的成绩。

随着市场的扩张，Circle已经为如下的未来打好了坚实的基础：未来加密货币变得普遍、价格不再剧烈波动、数字代币的效用毫无争议。如果说今天激烈竞争的几十个交易所都只是买卖加密货币的地方，那么Circle的野心更大：它希望最终帮助消费者将他们的交易利润转化为特斯拉、抵押贷款或蓝筹股。Circle拥有充裕的资金、主流投资者、成熟的技术、来自Poloniex的新客户网络，还有一些好运气，这些是围绕加密金融行业建立下一个世纪银行必须的要素。

2013年，当杰里米・阿莱尔(Jeremy Allaire)与人共同创立Circle时，“暗网”市场和犯罪活动主导了关于加密货币的讨论，他决定通过与监管机构密切合作反对这种做法。在伦敦早期比特币会议上，阿莱尔和他的联合创始人、Circle总裁肖恩・纳维尔（Sean Neville）在众多无政府主义者和自由主义者面前展示了他们的愿景。

图：金融服务公司Circle首席执行官杰里米・阿莱尔（Jeremy Allaire）与其联合创始人Circle总裁肖恩・纳维尔（Sean Neville）

一位听众问他们，如果法院发出要求提供客户信息的传票，他们是否会交出数据。阿莱尔毫不犹豫地给出肯定回答。纳维尔回忆道，这几乎引发了一场斗殴。一名煽动者冲上台，挥舞着拳头，对其他人大喊:“你会让我们坐牢!”

尽管早期引发了骚动，但阿莱尔和纳维尔还是找到了支持。他们更广泛、更务实的愿景吸引了诸多大投资者，包括投行高盛(Goldman Sachs)、中国互联网巨头百度以及风险投资家吉姆・布雷耶(Jim Breyer)，后者是Facebook最早的支持者之一。在2016年6月的最后一轮融资中，Circle的估值为4.8亿美元。

纳维尔表示:“我们制定了坚定不移的愿景计划，但对于如何实现这个目标却非常灵活。”这似乎是一种矛盾的品质，Circle投资人、消费者金融保护局架构师拉吉・约德(Raj Date)认为，这是“自相矛盾的保守主义”，可以由Circle与监管机构保持紧密联系证明。

Circle是第一家被授予BitLicense的初创公司，这是纽约州金融服务管理局发布的虚拟货币业务认证。此外，Circle也是第一家从英国金融行为监管局获得电子货币执照的比特币公司。自去年以来，阿莱尔已经成为国际货币基金组织金融技术政策顾问。

注重长期战略

布雷耶把阿莱尔比作就像Facebook创始人马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)，因为他们都有长期战略思维。就像扎克伯格能够“本能地理解”需要一个包罗一切的、有意义的社交平台，而不仅仅是大学网络那样，阿莱尔打造的是一个全新的金融操作系统，而不仅仅是另一家银行。阿莱尔说：“我们的愿景始终是如何将现有的金融系统与加密货币融合为一种混合的、数字化的模式。”

不过，这种方法也存在问题。2014年5月份，Circle推出了自己的比特币产品，欺诈者利用偷来的信用卡号码，用投机的加密货币进行购买，从而使这家初创公司蒙受了高额的诈骗成本。Circle最终在Circle Pay应用中取消了比特币功能，导致早期支持者愤怒不已。一名用户当时在Reddit上咆哮道:“Circle停止他们最擅长的行为是一场悲剧，首席执行官应该被解雇。”

即便如此，由于拥有雄厚的资金实力和谨慎的判断力，在第一轮比特币企业纷纷倒闭、破产之时，Circle却笑到了最后。在幕后，Circle利用Circle Trade支持Circle Pay，为用户提供各种货币，无论是虚拟货币还是其他货币。从2016年开始，Circle Trade专注于成为一个加密货币市场制造商，并蓬勃发展起来。

Circle Trade首席交易员丹说：“在过去的8个月里，这种东西就像曲棍球棒一样（在某个固定周期，前期销量很低，后期销量会有突发性增长），但是它已经存在了4年。”虽然在过去几个月里，加密货币的价格变得反复无常，但他并不担心市场未来的稳定性。他说：“随着加密货币的资产增长10倍，且波动性与黄金相当，我们将面对更大的罚单和更小的波动。”

与直觉相反的是，Circle的步伐已经达到了预期程度，就像旁观者可能认为该公司几乎完全放弃了加密货币一样。通过其交易平台，Circle创造了一个增长引擎――负责推动下一个阶段扩张的引擎。这个平台与Poloniex建立了关系，此前Poloniex是最早将以太币列入交易的交易所之一，以太币是仅次于比特币的第二大加密货币网络。

Poloniex公司目前只交易数字代币(大约70种)，它需要一种将其加密货币兑换费用转化为像美元一样的法定货币的方法，以便能够“购买饼干和牛奶，并支付租金”。通常，Poloniex都是通过Circle的交易平台进行的。于是双方开始了一段关系，并在最新收购中达到高潮。

与许多大型加密货币交易所一样，在过去的1年里，Poloniex始终在努力为大量客户提供服务，而在线论坛上的投诉也证明了这一点。用户始终在抱怨存款不足、资金周转不快、账户被锁定，以及寻求支持时遇到长达数月的沉默。如今，Circle承诺：“立即解决Poloniex客户支持以及扩张、合规和技术操作等风险。”

在采访中，Circle的高管们不愿透露任何关于Poloniex公司内部工作的信息，包括谁负责运营，他们拒绝了多次要求采访该交易所负责人的请求，称Poloniex的领导层希望不受外界关注。很难想象在一家上市公司里会有这种如此谨慎的行为，但这在私人资助的世界里发挥作用，在那里，犯罪和法律灰色地带的威胁让许多玩家对他们的匿名信息进行严格的保护。

在Poloniex过去的推特账户、网站以及LinkedIn的个人资料页面上，一个叫Tristan D 'Agosta的人自称是Poloniex的创始人和首席执行官。LinkedIn主页上说，D’Agosta是罗格斯大学的作曲家。有记录显示，他在2010年创立了另一家公司――Polonius Sheet Music，总部位于新泽西州的高地公园(Highland Park)，出售螺旋装订的古典乐谱。

注重中国市场

如果像Poloniex这样的交易所帮助建立了今天加密货币狂热的基础设施，他们相对的保密性、客户及监管机构缺乏问责则助长了这种狂热――尤其是在美国之外。各国政府一直在努力降低海外加密货币的热度。中国政府已经禁止ICO，并加强对加密货币交易的控制。韩国也大力打压代币，并威胁要对交易所征收重税。今年早些时候，当加密货币追踪网站CoinMarketCap.com从其定价计算中剔除了韩国交易所时，这一举动引发了大规模抛售和市场崩溃。

Circle瞄准了一个空缺，打算在国外采取行动。从长远来看，它的Centre协议渴望把世界上的数字钱包串联起来，不管它们的来源是什么。在短期内，Circle Pay在欧洲已经获得了动力，而其竞争对手Venmo则在当地没有业务。Circle的亚太团队计划今年增加到100名员工。此外，亚洲仍是Poloniex最大的市场机遇之一，该交易所的商业模式已经符合中国的规定。

尽管许多西方公司在跨越太平洋的尝试中遭到了挫折，但Circle的高管们迄今为止成功地度过了这片海域。该公司从中国战略投资者那里获得了资金，其中包括分布式资本、中国光大投资管理公司、中国国际资本公司和百度风投等。2016年，吉姆・布雷耶(Jim Breyer)与另一位Circle投资者IDG Capital Ventures合作，推出了价值10亿美元、专注于中国的基金。他还与阿莱尔共同周游中国，多次与企业家和政府官员会面。布雷耶说：“今天，金融科技领域的许多创新都发生在美国之外。很少有美国公司在全球区块链创新上处于领先地位。”

不像美国，加密货币的信徒们正急切地等待着华尔街的介入。在中国，消费者似乎已经准备好接受新的制度。他们已经习惯了支付宝和微信等数字支付平台。Circle Trade的亚洲主管杰克・刘(Jack Liu)表示：“在亚洲，人们敢于想象一个全新的世界。”

阿莱尔知道这一点。2016年秋天，在第一次私人会议期间，他邀请我来到一个微信群，群里有来自世界各地的比特币矿工，他们中的许多人整天都在中国生活。阿莱尔表示，他相信奇怪的普通话和英语大杂烩有可能成为未来的通用语。Circle的许多高管也有一种“世界化”的倾向。

Circle在欧洲的主管马利克・弗雷蒙特（Marieke Flament）会说英语、法语、西班牙语以及普通话。Circle Invest的负责人瑞秋・梅耶尔(Rachel Mayer)是委内瑞拉人。而Circle Trade的杰克・刘出生于中国，但在日本、加拿大和美国生活，现在在香港建立交易部门。Circle的175人团队预计今年人数将增加一倍，其人员组成部分反映了其所看重的数字货币许下的承诺。

梅耶尔表示：“将这些资产整合到你更广泛的投资组合中，这很快就会成为新的标准。”梅耶尔曾是零售投资应用Trigger的联合创始人和首席执行官，她认为“千禧一代”将成为Circle Invest的主要市场，而更成熟的投资者则更喜欢Circle Poloniex，将来很能会被重新命名为Circle X。但无论如何，加密资产都将留在这里。

未来已经在这里了，正如《神经》（Neuromancer）作者威廉・吉布森（William Gibson）所说的那样。只是分布不均匀。对阿莱尔和纳维尔来说，加密货币的繁荣是一个不可避免的转变。他们认为，在接下来的5到10年里，各种传统的证券将会被“Token化”，分割成被记录在区块链上的虚拟股份，也就是权力加密货币的共享账本。人们将使用它们进行交易，包括购买房地产、汽车、房屋、专利、股票到艺术品等各种各样的数码产品，其中许多可以通过软件定义的合同来支付股息。支持这种未来的人士表示，这将使规模较小的投资者获得新的资产类别，并降低交易和投资的成本，包括跨境交易和投资。

纳维尔表示：“我们经常会问这样的问题:‘这是一个投机泡沫吗?会有大洗牌吗?是否会有来自老牌参与者的投资?’”他的观点是：这不是一个“二选一”的命题，两个前提都可以成立。

尽管加密货币市场正经受着成长的痛苦，但Circle的交易基础设施为该公司提供了一条实现长期目标的跑道。Circle竞争对手Cumberland的首席交易员鲍比・乔(Bobby Cho)预测，2018年将是一个转折点，越来越多的华尔街机构被客户的热情和潜在的好处所吸引。几个月来，有传言称高盛将自行启动一个加密货币交易平台。其发言人表示:“为了回应客户对数字货币的热情，我们正在探索如何更好地为他们服务。”但就目前而言，高盛对该行业的唯一敞口是通过Circle投资进行的。

时间将告诉我们，华尔街是否会像许多比特币投资者所希望和预期的那样，加入这场争论。我问阿莱尔，他是否相信老牌金融机构会更认真地看待加密货币市场。摩根大通(JPMorgan Chase)是美国最大的零售银行，其首席执行官杰米・戴蒙(Jamie Dimon)毫不掩饰自己对比特币以及其他加密货币缺乏兴趣的态度。他说:“在90年代中期，我不知道Sears的首席执行官是谁。也许20年后，也没人会记得杰米・戴蒙是谁。” （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209985-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm