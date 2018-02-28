京东方：2018年8K元年 2022年渗透率可达20%

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日（巴塞罗那时间）消息，2018年MWC京东方在华为展台展示了全球最大尺寸的110英寸的8K超高清显示屏。京东方科技集团副总裁、首席市场官原烽在接受网易科技采访时表示，2018年是8K的元年，也就是所谓的导入期，到2022年8K的渗透率将会得到普及。

京东方正在积极推进“8425”战略，即推广8K，普及4K，替代2K，用好5G。在此次以“5G”为主题的MWC上，京东方展示了全球最大尺寸的110英寸8K超高清显示屏，采用独有ADSDS超硬屏技术，具有7680×4320高分辨率显示。

实际上，京东方原本计划在2018年投产的合肥第10.5代TFT-LCD生产线提前实现了投产，而且已经向向三星、LG、SONY、小米等客户交付了75英寸8K 60Hz、75英寸8K 120Hz等大尺寸超高清显示屏。

原烽在接受网易科技采访时表示，京东方认为2018年是8K的元年。所谓元年的概念就是导入期，按照过去显示产业的发展历程，产品分辨率每4年一个导入期：2006年-2010年是FULL HD的导入期；2012-2016年，4K的渗透率达到了40%，是4K的导入期；而2018年是8K的元年，预计2022年渗透率将会达到20%。

原烽表示2016年里约奥运会，实现了全球首次8K实况转播；而2020年日本奥运会也要求全面实现8K信号，对于晚两年办冬奥会的北京来说，全面覆盖8K信号就变得压力巨大。据透露，工信部、广电总局以及北京市科委正在要求8K上下游产业链企业积极推动8K产业发展。

正如普及4K产业遇到的问题一样，8K普及面临的问题更多是缺乏内容。原烽认为运动类直播会是促进8K产业快速发展的内容之一。

除了展示8K超高清显示屏，京东方还展示VR等物联网端口解决方案。京东方认为在物联网时代，显示屏已将触控输入、指纹识别等功能集成在一起，成为一个信息交互的“重要端口”。因此，京东方已经全面开放技术端和应用端，携手合作伙伴建物联网端口解决方案。（崔玉贤）

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