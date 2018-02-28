在昨天下午国新办新闻发布会上，科技部部长万钢表示，人工智能正在我们的身边，它正在快速的发展。去年11月份召开了新一代人工智能发展规划和重大项目成立的启动
在昨天下午国新办新闻发布会上，科技部部长万钢表示，人工智能正在我们的身边，它正在快速的发展。去年11月份召开了新一代人工智能发展规划和重大项目成立的启动会，做的第一件事就是依托我们在人工智能基础比较好的大型企业，比如百度、阿里、腾讯、科大讯飞四家公司建立了新一代人工智能开放创新平台，百度在自动驾驶方面，阿里在城市大脑方面，科大讯飞在语音辨识方面。人工智能规划落实的第一步就是要把已有知识能够应用到社会需求的各方面去。
未来高铁上会有哪些人工智能？工程院院士、中车株洲电力机车研究所有限公司董事长丁荣军介绍，第一，至少从个人角度来说，未来不会有安检，过去的时候随便走就行了。第二，现在正在做相应的设计，我们承担了一个项目，做了很久，现在主要是安全问题，就是怎样不影响车的安全，还有关于娱乐设施，把人工智能都用上。第三，未来的旅客上车以后能够有一个小家庭的感觉，包括娱乐设施、上网，甚至一些个人的爱好都能满足，包括窗户的颜色，年轻人可能喜欢亮一点，或者红一点，花一点，年纪大的相对喜欢暗一点，根据需要来做这方面的设计。还有未来人工智能要做到安全防控，司机上去，人脸识别不对的话，车是开不走的。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209989-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
春节地方戏搭载快手唱向全国
欧盟或即将对比特币出手，加以管控来消除风险,比特币 欧盟 数字货币 金融
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。