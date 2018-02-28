未来高铁上会有哪些人工智能？

在昨天下午国新办新闻发布会上，科技部部长万钢表示，人工智能正在我们的身边，它正在快速的发展。去年11月份召开了新一代人工智能发展规划和重大项目成立的启动

在昨天下午国新办新闻发布会上，科技部部长万钢表示，人工智能正在我们的身边，它正在快速的发展。去年11月份召开了新一代人工智能发展规划和重大项目成立的启动会，做的第一件事就是依托我们在人工智能基础比较好的大型企业，比如百度、阿里、腾讯、科大讯飞四家公司建立了新一代人工智能开放创新平台，百度在自动驾驶方面，阿里在城市大脑方面，科大讯飞在语音辨识方面。人工智能规划落实的第一步就是要把已有知识能够应用到社会需求的各方面去。

未来高铁上会有哪些人工智能？工程院院士、中车株洲电力机车研究所有限公司董事长丁荣军介绍，第一，至少从个人角度来说，未来不会有安检，过去的时候随便走就行了。第二，现在正在做相应的设计，我们承担了一个项目，做了很久，现在主要是安全问题，就是怎样不影响车的安全，还有关于娱乐设施，把人工智能都用上。第三，未来的旅客上车以后能够有一个小家庭的感觉，包括娱乐设施、上网，甚至一些个人的爱好都能满足，包括窗户的颜色，年轻人可能喜欢亮一点，或者红一点，花一点，年纪大的相对喜欢暗一点，根据需要来做这方面的设计。还有未来人工智能要做到安全防控，司机上去，人脸识别不对的话，车是开不走的。

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