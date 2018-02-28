全球多晶硅产能数据及排名

多晶硅制造商由于过早预估2017年中国装机量会较减少，并对其设施进行维护，导致第三季度供应紧张。中国对多晶硅需求的持续增长，避免了2016年供应过剩局面的重演

受2016年下半年供应过剩的严重打击，多晶硅供应商在下一年需求预期较低的情况下趋向于谨慎投产。这些预期当然在后来被证明是错误的――2017年全球光伏装机量创下一个新的世界纪录。

“2016年与2017年最大的区别是中国6月30日上网电价（FIT）截止日期之后的需求下降，”一位分析师解释说。 “这并不是急转而下―― 7月份装机量12GW左右，并且由于领跑者项目的延期，为第三季度带来了额外的需求。”

多晶硅制造商由于过早预估2017年中国装机量会较减少，并对其设施进行维护，导致第三季度供应紧张。中国对多晶硅需求的持续增长，避免了2016年供应过剩局面的重演，却导致了2017年供不应求的局面。

国内生产

产业景气，中国企业在对电池片和组件制造方面占有越来越大的份额，中国光伏制造的野心也正在向上游移动。随着越来越多的晶硅工厂投产上线，中国多晶硅的进口份额在逐年下降。

来自IHS Markit的数据显示，2017年中国公司在全球多晶硅产量中的份额为54％，比2016年同比有所增加。中国晶硅制造商正在不断扩大生产的原因一方面来自于2017年强劲市场带动的需求增多，另一方面则是由于美国对中国的多晶硅的限制性进口关税。

（2016年数据：多晶硅制造排名前五：协鑫、瓦克、OCI、特变电工、大全）

中国的最终目标是摆脱多晶硅进口。根据Bernreuter Research提供的数据，截至2016年底，中国多晶硅产能为23万吨，到2017年底将增至32万吨。随着几家新工厂上线，到2018年底，预计产能将达到45万吨。

中国多晶硅产量扩张在一定程度上已经取得了阶段性的胜利，但对于多晶硅生产质量的担忧依然存在。

随着近年来单晶硅产品市场份额的增加，单晶硅生产商对高纯度的多晶硅的需求也日益增加。“单晶硅生产商主要从德国和韩国进口高纯度多晶硅，”Bernreuter解释说。 “关于隆基和中环（以单晶硅产品为主的光伏企业）的快速扩张，他们将如何满足他们对高纯度多晶硅的需求仍然是一个悬而未决的问题。”

多晶硅进口

事实上，中国硅片生产商仍在继续大量进口多晶硅。 Bernreuter Research的数据显示，2017年中国进口了15．9万吨多晶硅，其中约45％来自韩国生产商，其中德国瓦克公司占30％的份额，11％来自台湾。

（2016年数据：世界排名前十硅片制造商：协鑫、隆基、中环、晶科、赛维、旭阳雷迪、绿能科技、英利、昱辉、晶澳）

得益于这些地区的低进口关税，从德国和韩国大部分进口是一种切实可行的路径。实现多晶硅的自给自足是一个长期的目标，目前中国仍需不断进口原材料以满足其不断扩大的电池和组价制造需求。

去年11月，中国商务部就多家中国企业申诉展开调查，得出韩国制造商倾销多晶硅得结论并相应调整了关税。

现在韩国最大生产商OCI的这些关税为4．4％，韩泰硅业有限公司的关税为9．5％。与此同时，该国第二大生产商韩华化学公司的关税降至8．9％。由于与商务部达成的协议要求其不得低于最低价格出售，瓦克也继续享受免关税进入中国市场的权利，德国的进口份额一直保持不变。

总体而言，进口到中国的多晶硅量并没有大幅波动，而进口量却以百分比下降。 “中国正在通过国内生产取代多晶硅进口的额外需求。”

与此同时，硅片市场继续由单晶硅市场份额的快速增长所定义。西安隆基近日宣布将在2020年前将硅片产能提高至45吉瓦。

Longi这一雄心勃勃的扩张计划已经导致分析师Corrine Lin预测2018年下半年将出现单晶硅供应过剩的情况。在单晶硅产能从今年的44．5 GW扩大到73 GW的基础上，基于对2018年95－105吉瓦的保守需求估计的40％份额，其容量将远远超过对该技术的需求预测。

2018年究竟如何

分析师再次预测2018年的全球光伏市场，保守的估计预期与2017年相似，而由于近几年中国市场的超预期发展，给予中国装机量更大的增长空间后，全球光伏安装量分别为110，115和120吉瓦。110GW和115GW可能存在着产能过剩的风险。120吉瓦的装机量将基本保持多晶硅的供求平衡。Bernreuter说。 “若2018年有120吉瓦的市场，那么中国的新增装机量将约有65吉瓦。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209991-1.html

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