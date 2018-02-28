【特写】泡沫覆灭之后 3D打印何去何从

3D打印曾被视为引领第三次工业革命的技术。但这么多年过去，曾被赋予高期待的3D打印似乎已被人们遗忘，取而代之的科技热词是人工智能和区块链。

为了庆祝SpaceX的火箭“重型猎鹰”首飞，美国3D打印初创公司借助3D打印技术推出一款以“重型猎鹰”火箭为灵感的吊灯，让3D技术再次回到公众视野。

以“重型猎鹰”火箭为灵感的3D打印吊灯

3D打印曾被视为引领第三次工业革命的技术。但这么多年过去，曾被赋予高期待的3D打印似乎已被人们遗忘，取而代之的科技热词是人工智能和区块链。

随之而来的还有大批3D打印初创企业的倒掉。

“大家还没进入充分竞争状态，就多因为模式问题消亡了，相当惨烈。”据3D打印从业者施侃乐回忆，3D打印公司在2016年和2017年消失了很多，现在活跃的大多是2015年发展起来的，不及当初的五分之一。

但同时也存在另外一种景象。那些依然在这一领域探索的创业者们多表示，3D行业发展良好，每年的增速都很快，已从浮躁回归到理性状态。

或许，不是3D打印行业不行，而是有太多没想清楚就赶风口的创业者们。

泡沫破裂

清华出身的施侃乐在2014年创立了海芯科技，开始带领一支清华创业团队，着手研发能契合3D打印设备的软件。这套图形化的操作系统与Windows系统的功能类似。

同许多创业者一样，施侃乐认为3D定制服务会成为新的风口。于是在研发软件之外，他搭建了一个名为“3D打印工厂”的平台，希望这个让大众可以随心所欲打印手办的平台能够实现盈利。

施侃乐一口气购置了五六百台设备。满负荷工作的设备折损非常快，如果企业缺乏维护，三个月的部件折损率将可能达到30%-40%。

但更多的损失存在于研发层面。为了配套3D打印服务，研发团队花了大半年时间开发应用软件。一个团队3个人，要花将近2个月时间才能开发出一款软件。

从2014年到2015年中旬，起初用户怀有猎奇心态，需求强劲，后期订单量却降了下来。然而核心问题在于，这项业务本质上无法形成高附加值，难以形成壁垒。这使得他们最终决定关停业务，从C端定制化服务转向B端。

在打印工厂项目暂停后，他们只得寻找其他的设备配套这些软件。虽然后来施侃乐为开发的软件找到了应用场景，做到了及时止损，但他依然认为面向C端的定制化服务从理论上是失败的。

施侃乐开始认清一个事实：3D打印定制相当于来图加工，本质和机械加工厂类似。虽然3D打印在技术上会有一些突破，但利用3D打印生产的人力壁垒比较低，最后还是会变成密集型设备。定制服务的生产制造和运输成本都很高，进而影响了利润率。如果追求高利润就失去了价格优势，如果压低利润只会更加不赚钱。

“一开始利润可能有100%到200%，但是一年以后，利润就下降到20%-30%，甚至5%以下。”施侃乐表示。

不稳定的设备，较低的打印质量和利润率，难以产生良性服务。这是施侃乐眼中创业公司投了不少钱却走向失败的原因。“大家付出失败的代价才能看清事情的本质。或许用户都希望能实现定制化生产，但显然这个时代还没有到来。”

用“浮躁”来形容2015年的3D打印市场再合适不过，创业者和投资人的涌入加速了3D打印泡沫的产生，而泡沫背后显现出更多的隐形问题。

施侃乐认为，虽然2015年称得上是3D打印的爆发之年，但在无法保证设备稳定性的基础上过分追求大幅度降低成本，使得3D打印市场进入到一个混乱的时期。

不少投资人、创业者兴致昂扬地投身这片蓝海，却有太多“不会游泳”的人。当蓝海变成热海，淹死者众多，仓皇逃离者众多。

不是所有人都像施侃乐那么幸运。有创业者在创客空间开设了3D打印体验馆，但想打印手办的人寥寥，设备也卖不出去，工资发不出，支撑了两年最终宣布解散。

曾经的虚火

2013年，大量的3D打印专利保护到期，以美国Stratasys公司为首的老牌3D打印制造商释放了一大批专利，降低了许多企业进入3D打印领域的门槛。这带来了硬件市场的繁荣，更让3D打印的风潮从海外刮向了中国。

同年，国内开始加大对3D打印的扶持力度，资本市场也对3D打印的前景十分看好，推动了中国第一波3D打印创业潮，像老牌3D打印企业北京太尔时代就在2014年初获得数千万人民币A轮融资。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209992-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm