金属3D打印粉末生产商Carpenter收购CalRAM

近日，位于费城的钢铁和金属合金制造商及分销商Carpenter Technology收购了加利福尼亚州一家专门从事粉末床聚变金属3D打印服务的航空航天公司公司MB CalRAM LLC

近日，位于费城的钢铁和金属合金制造商及分销商Carpenter Technology收购了加利福尼亚州一家专门从事粉末床聚变金属3D打印服务的航空航天公司公司MB CalRAM LLC。

Carpenter Technology表示计划通过新收购来扩大其附加制造部件的生产。

Carpenter总裁兼首席执行官Tony Thene评论道：“CalRAM的加入带来了行业领先的技术和工艺，以及一支才华横溢的团队，对Carpenter在增材制造应用中生产高度工程金属粉末和线材的技术经验具有强大的补充作用，包括任务关键型应用，如喷气发动机燃料喷嘴、火箭推进室和整形外科植入物。”

这并非Carpenter在3D打印行业的首次重大收购，因为该公司在近一年前与金属粉制造商Puris LLC达成了价值3500万美元的交易。

据报道，其最新收购将使公司进一步巩固其在金属增材制造行业的地位，并提高其整体3D打印能力。

Thene在一份官方声明中解释说：“CalRAM公认的专业知识和强大的客户关系将加速并提高我们的能力，并将进一步加强我们成为端到端的下一代增材制造解决方案首选供应商的能力。”

“随着增材制造的不断发展，打印更复杂的更高级部件不再是难事，我们的客户正在寻找不仅能生产零部件的合作伙伴，而且还拥有冶金专业知识，以帮助确定最佳材料和工艺以满足他们在苛刻应用中的需求。我们独特的综合能力不仅将使我们能够为客户提供最佳解决方案，而且还能让我们成为增材制造行业发展进程中的领导者。”

据悉，目前关于收购的细节尚未对外公布。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209993-1.html

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