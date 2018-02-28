金属3D打印粉末生产商Carpenter收购CalRAM

近日，位于费城的钢铁和金属合金制造商及分销商Carpenter Technology收购了加利福尼亚州一家专门从事粉末床聚变金属3D打印服务的航空航天公司公司MB CalRAM LLC
近日，位于费城的钢铁和金属合金制造商及分销商Carpenter Technology收购了加利福尼亚州一家专门从事粉末床聚变金属3D打印服务的航空航天公司公司MB CalRAM LLC。
Carpenter Technology表示计划通过新收购来扩大其附加制造部件的生产。
Carpenter总裁兼首席执行官Tony Thene评论道：“CalRAM的加入带来了行业领先的技术和工艺，以及一支才华横溢的团队，对Carpenter在增材制造应用中生产高度工程金属粉末和线材的技术经验具有强大的补充作用，包括任务关键型应用，如喷气发动机燃料喷嘴、火箭推进室和整形外科植入物。”
这并非Carpenter在3D打印行业的首次重大收购，因为该公司在近一年前与金属粉制造商Puris LLC达成了价值3500万美元的交易。
据报道，其最新收购将使公司进一步巩固其在金属增材制造行业的地位，并提高其整体3D打印能力。
Thene在一份官方声明中解释说：“CalRAM公认的专业知识和强大的客户关系将加速并提高我们的能力，并将进一步加强我们成为端到端的下一代增材制造解决方案首选供应商的能力。”
“随着增材制造的不断发展，打印更复杂的更高级部件不再是难事，我们的客户正在寻找不仅能生产零部件的合作伙伴，而且还拥有冶金专业知识，以帮助确定最佳材料和工艺以满足他们在苛刻应用中的需求。我们独特的综合能力不仅将使我们能够为客户提供最佳解决方案，而且还能让我们成为增材制造行业发展进程中的领导者。”
据悉，目前关于收购的细节尚未对外公布。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209993-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
春节地方戏搭载快手唱向全国
欧盟或即将对比特币出手，加以管控来消除风险,比特币 欧盟 数字货币 金融
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。