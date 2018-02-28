龙华区加快电动自行车充电桩建设，切实守好城市安全底线

在看似混乱的背后，有关部门的积极治理已在有条不紊地推进。2018年1月22日，龙华街道安全管理委员会办公室制定了《龙华街道关于加快电动自行车充电桩建设工作方

深圳，这座海滨之城，它年轻、包容、创新，是一个可以实现梦想的地方。它吸引无数有梦想的人背井离乡来这里租房，只为通过自己的努力放飞梦想。每当夜幕降临，忙碌了一天的人们陆续返家，楼道里外停放的电动自行车也多了起来。有的小区没有电动自行车充电桩，车主们只好私拉电线给电动车充电。

走近些，你就会发现这些楼道口缠绕了各种为电动车充电的电线，有的沿着楼道里垂挂而下，有的从窗外“飞”出，随意横穿大半幢楼房的外墙。这种凌乱的现象，在关外，如龙华很多老旧小区、城中村出租房集聚地带，已是见怪不怪。

在看似混乱的背后，有关部门的积极治理已在有条不紊地推进。2018年1月22日，龙华街道安全管理委员会办公室制定了《龙华街道关于加快电动自行车充电桩建设工作方案》。

在方案中，龙华街道安全管理委员会办公室提出工作目标：在街道辖区范围内规划、建设一批符合规范的电动自行车充电桩，通过采取集中停放、集中充电、集中管理等工作措施，有效消除电动自行车存放及充电场所的消防安全隐患，防范电动自行车充电引发的事故。

并在工作安排中提到，各有关部门、各社区要抓紧行动，在2月14日前拟定详细规划建设计划报安委办备案。每个社区工作站应建设不少于1000个充电桩（以充电插头的数量进行统计）。力争5月31日前按照计划完成相关工作。安委办将每周对各社区工作站工作开展情况进行统计、排名、通报。安委办、消安办要组织力量对电动自行车充电桩的建设情况进行督导，对已建成的，检查其投入运行情况；对仍在建或未建的，督促其加快工程建设进度，争取尽快投入使用。

这种智能共享充电桩目前正在全市火热推广

走在龙华社区，你会发现有些房屋外墙有序安装了不少蓝白色的箱子，这就是尚亿源电动自行车充电桩。一个站可提供10个或20个充电位。车主只要选择一个空闲插座停好车，记住编号，将电动车配套的充电器输出线插入电动车后，输入插头插到与编号对应的插座上，然后扫码或刷卡，选择充电时长或充电量，完成支付，即可给电动车充电。

“蛮方便的，比自己想办法接电线充电省心多了。”一名小区业主说，物业安装电动自行车充电桩就好像给电动车“圈”了停车位，跟私家车待遇一样，感觉不错，大家都很愿意规范停车。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209994-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm