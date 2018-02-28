　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

排水管网存在的主要问题及市政管道检测目的浅述

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 10:26

敷设在地下水水位以下的排水管道，由于各类结构性缺陷和排水口的不完善，导致大量地下水等外来水渗入管道，加之受纳水体水倒灌入管道，造成“清污不分”。

敷设在地下水水位以下的排水管道，由于各类结构性缺陷和排水口的不完善，导致大量地下水等外来水渗入管道，加之受纳水体水倒灌入管道，造成“清污不分”。分流制地区，雨污混接，导致雨水管中有污水，污水管中有雨水，雨水、污水不能“各行其道”。

因地下水入渗、雨污混接、河水倒灌等问题，导致雨水泵站、合流泵站不能够按照设计水位正常运行，高水位运行的结果是，雨前放空的结果就是“一腔黑水”入河。深圳施罗德为你提供城市排水管网运营管理全产业链解决方案.

排水管道维护管道滞后，除了不能够及时发现排水管道存在问题、缺陷外，由于清通养护不及时，存在管道中的淤泥雨天只能入河，造成河体污染。敷设在地下水水位以上的排水管道，污水外渗成为污染地下水和土壤的主要因素。

大量地下水经渗漏的接口流入管道，泥沙随之流出导致管道周边被掏空，管道基础承载力下降出现脱节和错位更有甚者出现路面空洞，当空洞达到一定程度时路面出现下陷或者突然坍塌。

排水管网存在的主要问题

市政管道检测目的：

1.判断地下管网宏观状况

2.准确把握管道的功能性病害和结构性病害

3.按管道损坏情况分轻重缓急提出预防性修理计划或紧急抢修方案

4.保存管内的影像资料，建立管道的管理档案

市政管道检测

管道系统的特点：

1.管道是线性输送通道，具有开关效应：一点受阻，影响全线。只要管路有一处严重的缺陷，就足以使整条管路瘫痪。

2.受“控制缺陷”影响明显。某些局部的重大缺陷往往成为管道系统运行的控制点。深圳施罗德为你提供城市排水管网运营管理全产业链解决方案.

缺陷等级分类表:

排水管网缺陷等级分类表

管道评估指标:

排水管道评估指标

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209995-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:排水管网管道检测市政管道

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

欧盟或即将对比特币出手，加以管控来消除风险

欧盟或即将对比特币出手，加以管控来消除风险,比特币 欧盟 数字货币 金融

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS