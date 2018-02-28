排水管网存在的主要问题及市政管道检测目的浅述

敷设在地下水水位以下的排水管道，由于各类结构性缺陷和排水口的不完善，导致大量地下水等外来水渗入管道，加之受纳水体水倒灌入管道，造成“清污不分”。

敷设在地下水水位以下的排水管道，由于各类结构性缺陷和排水口的不完善，导致大量地下水等外来水渗入管道，加之受纳水体水倒灌入管道，造成“清污不分”。分流制地区，雨污混接，导致雨水管中有污水，污水管中有雨水，雨水、污水不能“各行其道”。

因地下水入渗、雨污混接、河水倒灌等问题，导致雨水泵站、合流泵站不能够按照设计水位正常运行，高水位运行的结果是，雨前放空的结果就是“一腔黑水”入河。深圳施罗德为你提供城市排水管网运营管理全产业链解决方案.

排水管道维护管道滞后，除了不能够及时发现排水管道存在问题、缺陷外，由于清通养护不及时，存在管道中的淤泥雨天只能入河，造成河体污染。敷设在地下水水位以上的排水管道，污水外渗成为污染地下水和土壤的主要因素。

大量地下水经渗漏的接口流入管道，泥沙随之流出导致管道周边被掏空，管道基础承载力下降出现脱节和错位更有甚者出现路面空洞，当空洞达到一定程度时路面出现下陷或者突然坍塌。

市政管道检测目的：

1.判断地下管网宏观状况

2.准确把握管道的功能性病害和结构性病害

3.按管道损坏情况分轻重缓急提出预防性修理计划或紧急抢修方案

4.保存管内的影像资料，建立管道的管理档案

管道系统的特点：

1.管道是线性输送通道，具有开关效应：一点受阻，影响全线。只要管路有一处严重的缺陷，就足以使整条管路瘫痪。

2.受“控制缺陷”影响明显。某些局部的重大缺陷往往成为管道系统运行的控制点。深圳施罗德为你提供城市排水管网运营管理全产业链解决方案.

缺陷等级分类表:

管道评估指标:

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