保时捷：3D打印技术生产汽车零部件

据外媒报道，为了避免经典车型因为缺少部件而影响驾驶和正常使用，保时捷决定开始采用3D打印技术为经典车型生产零部件。
据外媒报道，为了避免经典车型因为缺少部件而影响驾驶和正常使用，保时捷决定开始采用3D打印技术为经典车型生产零部件。
其实3D打印在汽车领域并不新鲜，自3D打印技术具有商业可行性以后，它就被用于原型设计和设备检查。据悉，近日保时捷采用“选择性激光烧结”工艺，为经典车型保时捷959生产了一款离合器分离杆，并利用多款3D打印程序对20多款零部件进行了测试。
值得一提的是，保时捷是首个使用3D打印技术生产汽车零部件的车企，紧接着布加迪也加入了保时捷的阵营开始使用3D打印零部件。据悉，布加迪Chiron车型的制动卡钳（brake calipers）就是采用了这一技术，有趣的是，两者都是大众集团旗下子公司。
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