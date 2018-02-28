保时捷：3D打印技术生产汽车零部件

点评 科技传媒网 / IT之家 / 2018-02-28 12:00

据外媒报道，为了避免经典车型因为缺少部件而影响驾驶和正常使用，保时捷决定开始采用3D打印技术为经典车型生产零部件。