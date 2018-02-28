Optomec Aerosol Jet HD：具有20微米特征的全新电子3D打印机

近日，位于新墨西哥州的3D打印机制造商Optomec推出了Aerosol Jet HD System 3D打印机，该打印机是一种可配置的生产平台，能够以小至20微米的特性3D打印各种电子

近日，位于新墨西哥州的3D打印机制造商Optomec推出了Aerosol Jet HD System 3D打印机，该打印机是一种可配置的生产平台，能够以小至20微米的特性3D打印各种电子材料。目前，该公司已经与HUSUN科技达成合作。

在如今这个时代，人们希望他们的电子设备越来越小，无论是智能手表、医疗设备，还是军队的无线电发射器。

基于此情况，缩小实际电子器件是一个很大的挑战。但是小型化外壳（容纳那些萎缩的电子组件的塑料或金属外壳）并不意味着什么壮举。

Optomec是一家位于阿尔伯克基的3D打印机制造商，他认为电子封装的未来很可能是3D打印。为此，它刚刚推出了全新的Aerosol Jet HD System 3D打印机，该打印机能够3D打印具有小至20微米特征的高密度电子元件。

据称，使用这款3D打印机，电子产品包装制造商可以满足现代电子产品生产的最大要求。

这款新型专业3D打印机基于Optomec的Aerosol Jet专利技术，这是一种精细特征材料沉积解决方案，用于在低温非平面基材上打印功能电子电路和元件。该技术不需要掩模、屏幕或减材后处理。

Aerosol Jet HD System 3D打印机采用在线自动化技术，可处理各种基材尺寸和打印高分辨率的电子元件，其应用包括3D互连、射频/电磁屏蔽保护以及绝缘体和粘合剂的精密微分配。

这听起来像是一种多功能的机器，Optomec称其3D打印机可以被纳入“几乎任何”现有的制造环境，以填补生产空白，而其工具路径生成软件可以集成到标准点胶自动化平台。

3D打印机还配有适用于各种导电、电介质、粘合剂和其他材料的“生产准备配方”。

Optomec首席执行官Dave Ramahi表示：“对电子系统小型化的需求，特别是在移动设备、医疗和军用应用领域，已经暴露出当前分配解决方案所无法解决的先进电子封装技术缺陷。”

“基于此情况，Optomec提供了一种实用、无缝且具有成本效益的解决方案，可在分配分辨率方面实现一个数量级的提高，满足当今先进的封装需求，并为未来提供一条路径。”

据悉，Optomec的Aerosol Jet HD System 3D打印机售价低于150，000美元，计划于今年二季度末发货。

此外，Optomec还与HUSUN科技签署合作协议，在中国销售用于3D打印金属的Optomec LENS系统。

Optomec的LENS系统利用高功率激光的能量直接在粉末金属原料上进行一层一层构建结构。该工艺可以构建新的金属部件或为现有金属部件添加材料，从而实现更多3D打印应用，如修复、表面涂层和混合制造。

据悉，HUSUN科技集团成立于2011年。此次合作表明“该地区金属3D打印技术市场机遇巨大”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209998-1.html

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