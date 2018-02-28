四川计划投入56.54亿元用于电力建设扶贫 解决独立光伏用电问题

近日出炉的四川22个扶贫专项2018年实施方案计划总投资1273亿元，其中投入交通、水利、电力、通信、农村能源建设的资金超过600亿元。
近日出炉的四川22个扶贫专项2018年实施方案计划总投资1273亿元，其中投入交通、水利、电力、通信、农村能源建设的资金超过600亿元。
四川计划投入56．54亿元用于电力建设扶贫，解决贫困人口脱贫生活用电问题，改善贫困地区生活环境。对于电网延伸地区，要保障2018年计划脱贫户入户电压合格，家用电器正常使用；对于采用独立光伏解决无电问题地区，要加强运营维护，保障建档立卡贫困户光伏设备运行正常；对于2018年光伏扶贫计划地区，要保障建档立卡无劳动能力贫困户5．4304万人每年每人增加收入1000元以上。
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