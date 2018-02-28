2018罗克韦尔自动化第十年成为世界最具商业道德公司

2018年2月12日，全球最大的致力于工业自动化与信息技术的公司罗克韦尔自动化公司入选道德村协会评选的 2018 年度世界最具商业道德公司榜单。

2018年2月12日，全球最大的致力于工业自动化与信息技术的公司罗克韦尔自动化公司入选道德村协会评选的 2018 年度世界最具商业道德公司榜单。道德村协会的“世界最具商业道德公司”评选旨在表彰那些影响和推动积极变革、不断提高道德领导力和完善企业行为的杰出企业。此次是罗克韦尔自动化第十次入选此榜单，榜单共有 135 家全球性公司入围。

罗克韦尔自动化总裁兼首席执行官 Blake Moret 表示：“诚信和诚实已融入我们的企业 DNA，我们的员工日复一日地努力践行公司的价值观，如今能够再次得到道德村协会的认可，我为此感到自豪。我们坚持以诚信、道德和尊重彼此的原则行事，这不仅是我们应做的事，更是推动公司在创造长期价值的过程中不断发展的必要前提。”

道德村协会首席执行官 Timothy Erblich 说道：“2017 年全球话语体系发生了深刻变化，更强烈的声音已经出现。拥有共同法治框架的全球性公司现已成为改善人类状况的最强大的社会力量。这一年我们看到各企业都在逐渐扩大他们的影响力。特别是入选‘世界最具商业道德公司’的企业一直在担当领导力标杆。祝贺罗克韦尔自动化在全体员工的共同努力下获得‘世界最具商业道德公司’称号。”

此外，罗克韦尔自动化还在今日宣布其“2017 年企业责任报告”已发布。报告详细介绍了公司在企业责任和可持续发展方面实施的举措，包括诚信文化和商业道德实践。我们很乐于分享公司在发展可持续客户、可持续企业和可持续社区的过程中采取的策略。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210001-1.html

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