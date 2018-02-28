数字化转型给企业带来了哪些改变？

数字化转型已经成为主流，没有人会否认数字化转型对于企业的重要性。2017年Constellation Research进行的调查中，有64％的受访者表示数字化转型对于提高利润至关

数字化转型已经成为主流，没有人会否认数字化转型对于企业的重要性。2017年Constellation Research进行的调查中，有64％的受访者表示数字化转型对于提高利润至关重要。

而这也将成为未来IT投资的主要推动力，当然还有像降低运营成本、改善客户体验、使IT与业务战略保持一致等目标。

2017年至顶网走访了很多企业，包括金融、制造、能源、零售、医疗、互联网等行业。我们从中挑选了一些标杆企业，来讲讲他们的数字化转型方法和故事，希望为在数字化转型道路上的你一些启发和思考。

中信银行

现如今，银行总资产增速放缓、商业银行利润增速放缓、存款利率差异化渐成常态、互联网金融崛起。这些困局将持续困扰银行业。零售银行正逐渐成为银行收入增长的重要引擎，中信银行已经意识到大数据驱动的零售业务转型迫在眉睫。

现如今数据应用已经完全嵌入到中信银行零售业务的各个环节，在2016年中信银行零售业务还制定了数据应用的“三年规划”：

传统精准营销：建立精准营销闭环流程，围绕生命周期展开精准营销，形成可持续优化的客户经营体系。通过精准营销项目2016年实现了451亿管理资产的增长，挽留资产560亿，人均挽回资产11．51万。

场景化营销：构建场景营销体系，基于渠道、业务成熟度和数据成熟度分阶段布局场景应用。整合线上线下数据，还原场景，重构消费者决策旅程，加强场景内的产品交叉营销，提升客户体验。

智能营销：全客户、全渠道的零售智能营销体系，进行客户经营智能决策，通过线上自动渠道和线下人工辅助实现客户广覆盖。

海尔

海尔是我们无人不知的一家企业，但随着制造业面临制造能力升级以来，人力成本和大宗原料成本的增加对于制造业的利润空间越来越小，所以数字化转型是非常重要的，实现全流程的转型升级。

海尔也在不断调整策略，2015年海尔将IT部门更名为DTS（数字技术服务），在数字化转型的环境下，基础架构、核心系统、运营、技术创新都成为DTS的使命。云计算、大数据，信息安全、用户体验在每一个领域里，都有越来越多新的技术在改变海尔数字化转型的建设途径。

云计算战略是海尔最早开始布局的战略之一，在保证内部运营后，又将云服务纳入到管理体系，将管理底线和云服务商做集成，把资源直接带入到海尔的生态里，发布了海尔开放云平台，提供基础设施、开放平台、数据显示三大服务。

在大数据的使用上海尔有别于传统制造业关注的库存和销售预测，其从整个制造业转型的角度上，更加关注时精准定位到个人的数据分析，因为柔性的制造模型需要更加精准的根据客户需求进行制造。

在人工智能上海尔更多集中在某一使用场景，例如智能制造生产线上通过人工智能进行硬件的检测，呼叫中心中通过人工智能机器人提供简单交互。在殷皓看来人工智能不仅仅是在平台上提供一个服务，而是把端到端的能力变成服务提供给用户。

华大基因

华大基因做的主要工作是基因测序，其希望借助BT（生物技术）与IT（信息技术）融合的力量，不断突破生命科学的可能性。

目前华大基因的业务已经覆盖了全球100多个国家和地区，包括国内31个省市自治区的2000多家科研机构和2300多家医疗机构，其中三甲医院300多家；欧洲、美洲、亚太等地区合作的海外医疗和科研机构超过3000家。

提供基因测序及相关服务时，数据传递是一件很费力的事，华大基因建立一个私有云的平台，将自己的IT资源开放到云上，让客户到云上来使用。华大基因看到了上云的可能性，不过要满足华大基因庞大的国际业务这还不够。

2015年，华大基因发布BGI Online生物信息云平台，这是搭建在公有云上的PaaS平台。依公有云进行数据存储和管理，加上华大基因开发的分析工具、第三方的分析工具，用户不需要关心复杂的IT技术，只要将数据上传到云平台，就可以进行基因数据分析。IT实力较强的用户还可以将自己开发的分析工具部署到BGI Online，无缝地开展业务。

华大基因也有着自己的人工智能团队，该团队下一步就是通过人工智能技术，多维度、深层次地发觉基因数据之间的关系，这也是未来生命科学领域有更大可能性的突破点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210002-1.html

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