公安部：将挂牌督办45起污染环境案件

日前，公安部会同推动长江经济带发展领导小组办公室、环保部、交通运输部等部门在京召开会议，部署长江流域污染环境违法犯罪集中打击整治工作，公安部决定对近期
日前，公安部会同推动长江经济带发展领导小组办公室、环保部、交通运输部等部门在京召开会议，部署长江流域污染环境违法犯罪集中打击整治工作，公安部决定对近期安徽、浙江等地立案侦办的45起案件全部挂牌督办。
会议强调，要以对污染长江“零容忍”态度，全面排查线索、强力破案攻坚。在侦办现行案件中，要注重深挖旧案，对犯罪团伙的违法犯罪情况要坚决查清查透，严肃追究法律责任；对新发生的案件要迅速立案查处、快侦快破，不欠新账。对重点案件特别是团伙性、系列性、跨地域处置废物（垃圾）的案件，要开展专案经营，串并深挖、全环节侦办，坚决摧毁犯罪网络、斩断利益链条；对涉及多方利益、阻力干扰大的非法排污案件，要综合运用提级侦办、异地用警等措施，确保打击到位；对污染后果严重、引起社会广泛关注的重大案件，部、省公安机关要靠前指挥，统筹优势力量全力侦破。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210004-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
春节地方戏搭载快手唱向全国
欧盟或即将对比特币出手，加以管控来消除风险,比特币 欧盟 数字货币 金融
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。