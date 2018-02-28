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公安部：将挂牌督办45起污染环境案件

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 12:12

日前，公安部会同推动长江经济带发展领导小组办公室、环保部、交通运输部等部门在京召开会议，部署长江流域污染环境违法犯罪集中打击整治工作，公安部决定对近期

日前，公安部会同推动长江经济带发展领导小组办公室、环保部、交通运输部等部门在京召开会议，部署长江流域污染环境违法犯罪集中打击整治工作，公安部决定对近期安徽、浙江等地立案侦办的45起案件全部挂牌督办。

会议强调，要以对污染长江“零容忍”态度，全面排查线索、强力破案攻坚。在侦办现行案件中，要注重深挖旧案，对犯罪团伙的违法犯罪情况要坚决查清查透，严肃追究法律责任；对新发生的案件要迅速立案查处、快侦快破，不欠新账。对重点案件特别是团伙性、系列性、跨地域处置废物（垃圾）的案件，要开展专案经营，串并深挖、全环节侦办，坚决摧毁犯罪网络、斩断利益链条；对涉及多方利益、阻力干扰大的非法排污案件，要综合运用提级侦办、异地用警等措施，确保打击到位；对污染后果严重、引起社会广泛关注的重大案件，部、省公安机关要靠前指挥，统筹优势力量全力侦破。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210004-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:督办案件污染环境45起挂牌

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