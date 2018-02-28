阿里影业财报：2017年收入23.66亿元同比增长162%

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，阿里巴巴影业集团今日公布2017年全年业绩，由于互联网宣发、内容制作、综合开发三大业务板块收入强劲增长，2017年阿里影业收入达到23.661亿元，较上一年度9.04亿元增长162%。其中占比最大的互联网宣发业务2017年收入19.704亿元，较上一年度增长达到189%。

根据财报显示，2017年，阿里影业归属于公司所有者的亏损净额为9.5亿元，去年同期净亏损为9.58亿元。

阿里影业表示，过去几年公司一直致力于战略投资以构建其娱乐实业生态体系的基础，2017年营运盈利能力显着提升。财报显示，2017年内容制作和综合开发业务实现扭亏为盈。

其中，2017年，内容制作业务整体收入达到3.413亿元并实现盈利，较2016年的2.118亿元增长61 %。阿里影业在财报中公布了内容制作业务的最新策略，将注重开发富有创意、传递正能量及合家欢题材的内容，同时继续筛选及评估外部内容制作项目的联合投资机会，除了向制作方提供资金，还会提供阿里影业整个生态体系的服务。

2017年，综合开发业务实现收入5447万元，盈利3074万元，2016年同期该项业务收入为601万元，亏损1496万元。

互联网宣发业务得益于手续费及在线宣传发行收入增长，2017年整体收入由上一年的6.826亿元增长至19.704亿元，阿里方面表示，淘票票市场份额稳步攀升，出票票房（GMV）增速远远高于中国电影市场的票房增速。

对于淘票票的下一步，阿里影业在今年2月初的公告中表示，将投入必要资源，加速拓展并进一步巩固淘票票的市场领先地位。

阿里影业表示，未来将加强与阿里巴巴集团的业务合作，合作不止是大文娱板块业务，还将延伸至电商平台以及蚂蚁金服。阿里影业建设的生态体系将不单为用户创造及提供创新优质内容，同时通过打造行业新基础设施赋能行业参与者。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210005-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm