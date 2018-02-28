亚马逊收购智能门铃制造商Ring 价格超过10亿美元,亚马逊 ring 智能家居 google
（原标题：Amazon acquires smart doorbell maker Ring, reportedly for over $1 billion）
科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息，据VentureBeat报道，亚马逊已经收购了智能门铃、相机和安全系统制造商Ring。据路透社报道，这笔交易的金额超过10亿美元。此次收购可能会在今天晚些时候宣布，并可能会为亚马逊送货入室递送和室内服务市场的发展提供动力。
亚马逊在2017年10月推出了其送货入室服务Key和Cloud Cam。随后，世界上最大的几家锁具公司所有者Assa Abloy收购了August Home，并也开始送货入室服务。2015年，August Home开始尝试在家庭内部提供服务，以获得维修人员或水管工的帮助，同时也帮助Airbnb和HomeAway等提供度假租赁服务的公司。
据The Information报道，亚马逊想在2016年以1亿美元的价格收购August Homes。
此次收购Ring还可以支持Alexa向更多智能家居设备上扩展。在此之前，谷歌将其智能家居团队并入硬件团队，并在更多智能家居产品中引入智能助手Google Assistant。上周，Nest的Cam Indoor成为首款采用Google Assistant支持的Nest产品。（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210006-1.html
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