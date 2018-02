中国将出新举措打击炒币:冻结做境外交易银行账户

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息 据彭博社报道,中国对加密货币的打击范围进一步扩大,即将出台新措施对那些允许国内投资者进行海外交易的平台进行打击。

据一位不愿透露姓名的消息人士透露,监管机构正计划对那些涉嫌进行海外交易的企业和个人的银行和电子支付账户进行筛查,参与境外交易的账户可能遭到冻结或者被境内金融系统加入黑名单。

这些举措旨在切断中国公民购买数字资产所剩不多的途径。虽然中国曾经是全球加密货币交易最活跃的地区,但当局于去年责令境内交易所关停,那些提供海外交易的平台也受到打击。

为了规避监管,一些公司建立海外平台,允许大陆公民使用境内银行账户或网络支付账户等方式购买加密货币。目前尚不清楚哪些平台进入当局的打击范围,或者有多少钱流经它们。

由于担心过度投机、洗钱、逃税和诈骗,中国监管机构一直致力于对加密货币浪潮进行控制。年前的一轮政策监管让投资者产生担忧情绪,导致比特币价格从12月份的高点下跌45%。

中国人民银行并未回复置评请求。

