欧盟或即将对比特币出手,加以管控来消除风险

(原标题:EU finance head: we will regulate bitcoin if risks are not tackled)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息,欧盟已经发出警告称,如果比特币等加密数字货币快速崛起带来的风险得不到处理,欧盟将对其进行管控。加密数字货币的高涨与崩盘可以说是有人欢喜有人忧,有人一跃成为百万富翁,也有人遭受重大损失。

比特币的价格已经从9000美元左右的交易价格下跌到了不到6000美元,但是它在2017年上升了近2000个百分点,最高交易价格接近2万美元,一举成为加密数字货币的领头羊,它的崛起也带动了一轮全球投资热潮。

欧盟财政大臣Valdis Dombrovskis周一时声称:“这是一种全球现象,从全球角度对其进行国际性追踪是非常重要的。如果我们看到加密数字货币的风险出现但却没有明显的国际应对措施时,我们并不排除对其从欧盟角度进行管控的可能性。”

参加G20会议的财政大臣和央行行长们将在三月份在布宜诺斯艾利斯(阿根廷首都)会面,加密数字货币也将成为大会的议程之一。据金融服务专员称,欧盟将决定在今年年底或者明年年初如何处理加密数字货币带来的问题。

加密数字货币的管理有可能将与反洗钱和反恐的相关金融法规相一致,迫使投资者公开他们的身份,让他们难以使用比特币、以太坊或者其它形式的加密数字货币进行违法行为。欧洲中央银行执行委员会的一位成员Yves Mersch最近呼吁,对加密数字货币进行全球管控。欧洲中央银行国际清算部门的负责人Agustín Carstens则声称比特币是泡沫、庞氏骗局和环境灾难的综合体。

德国和法国本月也声称加密数字货币的崛起带来了新的机遇,但是它们也为投资者带来了巨大的风险,没有保障措施使它容易受到金融犯罪的侵害。目前来说,似乎参加G20会议的国家尚未就加密数字货币的管控问题达成一致。决策者们担心如果他们对这一领域进行严厉管控会导致失业和其它问题出现。

欧盟议会的Markus Ferber称,欧盟需要做出迅速的管控反应,而不是等待数年直到国际条约逐渐完善。Ferber在一份声明中称:“为了确保零散投资者不会成为市场操控和市场欺骗的受害者,虚拟货币应当像其它金融工具一样得到管控。”(过客)

