SmarTech发布3D打

2017年，3D打印成为牙科行业的主流。许多高知名度的商业企业和收购继续推动利用3D打印技术的牙科应用，牢牢地融入世界最大的牙科服务和解决方案供应商的视野。

2017年，3D打印成为牙科行业的主流。许多高知名度的商业企业和收购继续推动利用3D打印技术的牙科应用，牢牢地融入世界最大的牙科服务和解决方案供应商的视野。随着增材制造行业整体向制造应用转变，大多数现有聚合物打印技术的增长路径也进一步突破。这使得在医疗保健领域建立起来的高价值应用能够真正发挥作用，并赢得行业利益相关者的重点关注。

“在SmarTech Publishing定期追踪和量化的采用3D打印技术进行有意义的制造或生产的所有细分市场中，牙科行业是我们可能最乐观的一个。”SmarTech出版公司研究副总裁Scott Dunham。

世界各地的牙医继续利用数字化工作流程和制造流程，早已认定数字牙科代表着该行业的未来。事实上，由于3D打印技术能够高效准确地生产各种牙齿模型，正畸矫直机，PFM修复体，义齿骨架等，所以它在全球牙科制造领域处于领先地位。

“[牙科]真的有可能成为未来十年世界上最大的创收3D打印市场--Dunham继续说道 - 因为这项技术可以在许多领域从口腔修复学到正畸学，到种植学等等。我们看到整个牙科行业正在进行生产转型，这有利于在未来十年将3D打印作为大多数数字牙科生产技术。”

这项第三项专门研究扩大了覆盖范围，以考虑牙科3D打印具有更大的变革潜力，通过将个性化设备制造更贴近牙医办公室的护理点，更好地实现牙科治疗。本综合报告中包含以下内容：

十年3D打印机会和市场数据预测数量和价值。这些涵盖硬件，材料，软件和服务

扩大市场数据以纳入国家层面的关键指标，更好地捕捉对先进数字牙科护理的态度和实施方法

扩大市场数据以包括最终用户档案在内的关键指标，包括牙科护理员和牙科实验室/生产中心

SmarTech创新的“牙科3D打印解决方案综合指南”的更新版本，其特点是对可用牙科打印机和材料进行最全面的评估。

最近的为期12个月的活动和竞争分析反映了主要牙科供应商现在直接与打印机制造商，材料公司和解决方案开发商进行接口的快速变化的情况。

总而言之，这是对未来十年在增材制造牙科产品中发现机会的最广泛探索。它将被视为3D打印产品价值链中高价值应用行业之一。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210009-1.html

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