ISRO使用模拟月球土壤与3D打印创建月球栖息地

搞清楚如何在太空建造成功的栖息地是当前许多组织的关注焦点，其中一些公司正在使用3D打印技术来实现这一目标。ISRO正在做同样的事情，并正在开发3D打印的冰屋状

今年，印度空间研究组织（ISRO）将启动其第二次登月。如果一切顺利，这将在夏天的某个时刻进行，重达3，290公斤的Chandrayaan-2航天器将在月球的远侧轨道上飞行，与地球上的控制器完全脱离接触。然后它将开始一项艰巨的任务-释放一架载有探测车的着陆器，在月球日出之后，它应该在月球南极附近着陆。然后，探测车将被送往以前从未探索过的地区-远离日光较少的月球赤道。

北京国家空间科学中心主任Wu Ji说：“这是一项艰巨而复杂的任务。”

根据ISRO在Bengalaru的主席Kailasavadivoo Sivan的说法，如果Chandrayaan-2获得成功，它不仅将为更加雄心勃勃的印度太空任务做好准备，而且毫无疑问地证明该国有能力和技术“在其他天体上登陆“。

但是，艰巨的任务不仅仅是证明印度可以处理诸如登陆火星和向金星发射探测器等任务-轨道器正在接近Chandrayaan-1于十年前在月球上发现水分子时的地方。

“这是一种奇怪的科学，你以为会找到水，”Wesleyan University的宇宙化学家James Greenwood说，关于2009年任务之前关于月球水的想法。“现在，我们争论的是多少水，而不是是否有水。”

相机和Chandrayaan-2轨道器上的光谱仪可以帮助回答这个问题。此外，着陆器和25公斤探测车上的几种仪器将忙于收集关于月球上等离子体薄层的重要数据。地震仪将记录月球，两台光谱仪将探测月球表面的元素组成，轨道器的水图仪将有望捕捉月球水循环的一些信息。

在供水有限的地方操作基地显然很困难。ISRO项目负责人Muthayya Vanitha说，如果这次任务能够找到大量用水，“可能为未来的月球居住铺平道路。”

搞清楚如何在太空建造成功的栖息地是当前许多组织的关注焦点，其中一些公司正在使用3D打印技术来实现这一目标。ISRO正在做同样的事情，并正在开发3D打印的冰屋状结构，将用作月球栖息地。

ISRO卫星中心主任Mylswamy Annadurai说：“全球范围内的月球探测已经重新开始，印度不能落后。”

最终将由月球上的月球土壤和其他材料用机器人和3D打印机创建用作月球宇航员未来的前哨。

“我们正在认真计划使用月球作为未来前哨-就像南极洲的任务一样，”Annadurai解释说。“从长远来看，空间站很可能会被取消。包括美国在内的许多国家正在考虑在月球上建造更多的永久性建筑，并在那里开展工作。当它发生时，我们希望印度能够为此做出贡献。“

这个项目的工作始于2011年，Annadurai表示ISRO已经计算出如何创建一个近似月球土壤性质的材料，实际上99.6％与NASA阿波罗计划使用的月球样本相匹配。目前约有60公吨，价格低至10万卢比，可供使用。

高级科学家和项目负责人I. Venugopal为ISRO制造的这种材料申请了全球专利。

“在今天看来，这听起来很疯狂，”Venugopal说。“但是你会发现有一天人们会在那里工作，目标是从月球发射星际卫星。”

目前，ISRO正在使用土壤模拟物来测试Chandrayaan-2任务的着陆器。与此同时，ISRO正在利用位于其月球地形测试设施中的工作3D打印模型推进该冰屋的建设。其已经为栖息地制定了五种设计方案，科学家们希望他们的工作将有助于未来创建月球前哨的计划。

Annadurai说：“为了让他们安全地在那里工作，我们需要更好的材料，这正是我们正在关注的重点。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210010-1.html

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