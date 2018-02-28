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环保部：7月底前须完成2050个地表水自动监测站建设

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 15:10

除了各省（市、区）环保部门外，全国300多个地级以上城市分管副市长也全部到会。环保部今天在沈阳召开国家地表水自动监测站建设工作推进视频会，环保部请这300多

除了各省（市、区）环保部门外，全国300多个地级以上城市分管副市长也全部到会。环保部今天在沈阳召开国家地表水自动监测站建设工作推进视频会，环保部请这300多个市长来参会，就为拜托一件事――7月底前，务必完成2050个地表水自动监测站的建设。

环保部副部长翟青在会上指出：“2018年7月底是水站建设的最终期限，全国一把尺子量到底，必须全面按时完成。”自动监测站建成后，将形成以自动监测为主、手工监测为辅的监测模式。

目前，全国2050个地表水监测断面已全面实施“采测分离”并稳定运行。翟青表示，这是我国第一次实现地表水监测分析与考核对象脱钩，真正做到了“谁考核、谁监测”。

翟青强调，对地表水自动监测站建设工作不力，进展严重滞后的地市，环保部将公开派驻工作组。

2050个监测断面完成采测分离

近年来，中央深改组先后审议通过《生态文明体制改革总体方案》《生态环境监测网络建设方案》以及《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》等数十项生态环保改革文件，对推进大气、水环境监测事权上收工作等提出明确要求。

据翟青介绍，从去年8月开始，环保部分三个阶段在推进国家地表水监测权的上收。他说，第一阶段，2017年10月起，全面推行“采测分离”模式。将水质采样和分析测试工作交由第三方机构承担，改变过去属地监测模式。第二阶段，到2018年7月底前，各地完成水质自动站建设，形成以自动监测为主、手工监测为辅的监测模式。第三阶段，实行数据联网共享。所有的水质监测数据统一联网并“一点多传、实时共享”，经技术审核后的数据同时发往市县、省厅和环保部，确保各级党委政府和相关部门第一时间获悉数据信息。

就地表水监测最新进展，翟青透露，第一阶段的“采测分离”任务圆满完成，全国2050个地表水监测断面已全面实施“采测分离”并稳定运行。在他看来，这是我国第一次实现地表水监测分析与考核对象脱钩，真正做到了“谁考核、谁监测”。翟青说：“对于厘清中央和地方事权与支出责任，保证监测数据的真实、准确和客观具有重要意义。”

1044个水质自动站仍在建设中

地表水监测断面实现采测分离后，目前，除了279个不具备建站条件的断面外，已经有727个完成自动站建设任务，占总任务量的41％。其中，上海、山东、浙江、湖南、湖北、北京、江西等7省（市）已完成过半。

此外，浙江省绍兴市已全面完成自动站建设任务，实现水质自动监测并对外发布，监测数据通过当地微信公众号、手机APP等实时向社会公开。

就地表水自动监测站建设，环保部进行了专项督导，目前距离7月底最后完成时限还有5个月时间。翟青说，从调度情况看，全国2050个监测断面，还需要新建1044个水质自动站。“在这1044个水站中，有三分之一以上尚未解决站房用地问题，有近五成的水站没有实现‘四通一平’，已经开工建设的水站不足10％。”他表示，根据调研情况，海南、广西、黑龙江、天津、陕西、山西、吉林、辽宁的征（租）地完成比例低于40％，需要切实加大工作力度。

同时，还有14个省份的66个地市还没有落实保障资金。包括，云南省13个地市，黑龙江和江苏各8个地市，吉林和河南各6个，河北、福建、天津、广西各4个，山西3个，贵州和青海各2个，浙江、安徽各1个。此外，一些地市工作推进机制不完善。

翟青提出，各地要进一步统筹安排好工作进度，要先期完成征（租）地各项审批手续和站房建设招标等工作，东北等地要确保封冻期结束后能够立即开工建设。

水监测数据国家与地方共享

据《法制日报》记者了解，新建地表水自动监测站由国家统一负责监测仪器设备配置，由地方负责站房建设，只是监测模式和工作分工的变革。据翟青介绍，实施监测事权上收，并不意味着环境监测就与地方无关，今后监测数据仍然与地方共享。

今年1月，环保部印发了《关于进一步做好采测分离和水质自动站建设工作的通知》，对自动站建设的责任分工、任务目标、时间期限作出具体安排。

环保部强调，各地市人民政府作为水质自动站建设工作的实施主体，负责自动站的征（租）地、“四通一平”、站房建设等工作。

7月底是地表水监测站建设的最终期限。翟青强调，这个时间不容拖延和商榷。他指出，地表水自动监测站坚持建成一个联网一个的原则，确保7月底前所有自动站全部建成并联网运行。

翟青说，对于目前已经建成的自动站，要确保5月底前，与监测总站数据管理平台统一联网，实现水质自动监测数据“一点多发、数据共享”。7月底前，全部水站实现联网运行并完成上收。

在今天视频会上，地表水自动监测站建设进展较慢的云南、河北、山西、江苏、河南、福建、天津、甘肃以及贵州等等9省（市）环保厅相关负责人作了表态发言。

就地表水自动监测站建设，翟青建议，每个省组建一个由环保部督导组组长以及副组长（省厅副厅长）任群主的工作群；同时，他要求，建立定期信息公开以及调度工作机制。翟青提出，从今年4月开始，每个月开一次视频会议，“工作任务完成的，可以不来参会。”翟青说，视频会主要是请进度慢的地方来开会。

近期，环保部成立了10个督导组，翟青指出，10个督导组将督促检查各地地表水自动站建设情况，对进度慢、问题多的地区进行现场办公。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210012-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:地表水监测站

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