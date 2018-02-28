我国首个“光伏停车位”亮相重庆

倒车入库对于不少司机朋友来说是个困难事，尤其是在光线不好的地方，更是费时费力。近日，“会发光”的停车位亮相重庆。
倒车入库对于不少司机朋友来说是个困难事，尤其是在光线不好的地方，更是费时费力。近日，“会发光”的停车位亮相重庆。据研发单位相关负责人介绍，该停车位系国内首个“光伏停车位”，不久将正式投入市场，对司机朋友来说，晚上倒车将变得更加容易和安全。
光伏停车位配备了智能的传感系统，可以实现地面引导，在光线不足的情况下，闪烁车位边界，提示车主空余车位所在位置，由手机控制光伏停车位还可以像显示屏一样动态显示各种警示图案或引导图案。
研发单位介绍，光伏停车位表面是专门研发的特种玻璃，不仅承压能力好、摩擦系数和沥青路面相近，透光率好，下面是采用高转化效率的太阳能电池片，充分满足储能需求更能为车位灯光持续供电，一般每个停车位寿命在20年左右。
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