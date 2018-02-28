2018年印度太阳能装机量将下降22%至7.5GW

Mercom资本集团旗下子公司Mercom Communications India预计，2018年印度太阳能装机量将下降22％至7．5吉瓦。

2018年印度太阳能装机量将下降22％至7．5GW

在经历了非常强劲增长的一年之后，太阳能行业现在陷入了不确定性的环境。实施三种不同关税的情况下，即防卫税、反倾销税和港口税，行业如今需要渡过难关。Mercom资本集团首席执行官兼联合创始人Raj Prabhu在一份声明中表示，不仅仅是关税本身，还有对未来的不确定性都造成行业处于非常困难的境地。

Prabhu表示，政府机构需要迅速解决这些问题，以使投资者保持积极情绪。

报告称：“太阳能安装总量比2016年新增的4313兆瓦高出123％。截至2017年12月31日，印度的累计太阳能装机容量增至19．6吉瓦。”

Mercom发现，大型太阳能项目占2017年安装量的大部分，约占90％，其余10％来自屋顶太阳能装置。

截至2017年12月31日，约有10．6吉瓦的大型太阳能项目正在建设中，另有4．3吉瓦的招标正在等待拍卖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210014-1.html

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