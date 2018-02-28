　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

2018年印度太阳能装机量将下降22%至7.5GW

点评

科技传媒网 电缆网 2018-02-28 15:12

Mercom资本集团旗下子公司Mercom Communications India预计，2018年印度太阳能装机量将下降22％至7．5吉瓦。

Mercom资本集团旗下子公司Mercom Communications India预计，2018年印度太阳能装机量将下降22％至7．5吉瓦。

2018年印度太阳能装机量将下降22%至7.5GW

2018年印度太阳能装机量将下降22％至7．5GW

在经历了非常强劲增长的一年之后，太阳能行业现在陷入了不确定性的环境。实施三种不同关税的情况下，即防卫税、反倾销税和港口税，行业如今需要渡过难关。Mercom资本集团首席执行官兼联合创始人Raj Prabhu在一份声明中表示，不仅仅是关税本身，还有对未来的不确定性都造成行业处于非常困难的境地。

Prabhu表示，政府机构需要迅速解决这些问题，以使投资者保持积极情绪。

报告称：“太阳能安装总量比2016年新增的4313兆瓦高出123％。截至2017年12月31日，印度的累计太阳能装机容量增至19．6吉瓦。”

Mercom发现，大型太阳能项目占2017年安装量的大部分，约占90％，其余10％来自屋顶太阳能装置。

截至2017年12月31日，约有10．6吉瓦的大型太阳能项目正在建设中，另有4．3吉瓦的招标正在等待拍卖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210014-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:印度太阳能2018年下降装机

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

京津冀地区空气质量好转：“人定胜天”

据环境保护部宣传教育司官方微博消息，在今日上午召开的环保部2018年2月例行新闻发布会上，国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌表示，近5

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS