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上海凯太一体化预制泵站 创新推动泵业科学发展

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 15:13

目前，我国泵业创新实力较强的企业当属上海凯太泵业制造有限公司，其大力推广的一体化预制泵站在国内很多领域均有使用，主要作用是污水、废水、雨水等的提升装置

上海凯太一体化预制泵站 创新推动泵业科学发展

李克强总理在国家科学技术奖励大会上指出，在当今经济全球化时代,科技创新不能关起门来搞。必须广泛吸纳国际创新资源，聚四海之气、借八方之力助我国科技创新。对于泵业来说更是如此，我国生产技术正在逐渐赶上来，必须和吸收新鲜血液，以“创新”来推动泵业的科学发展

目前，我国泵业创新实力较强的企业当属上海凯太泵业制造有限公司，其大力推广的一体化预制泵站在国内很多领域均有使用，主要作用是污水、废水、雨水等的提升装置，确保废水能够及时高效、合规地排出。

在一体化预制泵站的设计、建造中，上海凯太坚持“创新”原则，坚持以实际生活为基准，设计实用、高性能的一体化预制泵站。必要的时候，可以根据一系列的既定标准，来实现定制污水泵站，可以有效地解决污水处理等问题。

目前，上海凯太生产的一体化预制泵站主要应用于各地的住宅、小区、饭店、工厂等等公共场所，其参数根据不同地区具体环境的不同而有所改变。为了使一体化预制泵站能够适应任何环境，上海凯太需要对其安装的环境进行评估、分析、数据收集等，最终确定最佳的定制方案。

对上海凯太而言，坚持“创新”的目的在于实现产品效用最大化，因此需要对安装的每一个步骤精益求精。在产品的改良方面，上海凯太配备有专业的研发技术部门，对一体化预制泵站的使用情况进行数据收集，每一批集中生产都会考虑到需要改良的方面，并进行严谨的试验和落实。

“创新”的血液流淌在上海凯太的每一个工作人员身上，他们将一腔热情付于创造，试图用坚持不懈的努力来创造泵业发展的契机，用“创新”来推动泵业的科学发展。当然，上海凯太的“创新”并不是闭门造车，而是吸收国际先进的理念和技术，与国际学者进行研究讨论，最终确定最适合中国目前环境的方案。

上海凯太认为，推动泵业发展和稳实自身发展都是必要的，两者相辅相成，实现自身的进步，就能够为泵业发展打下坚实的基础。因此，上海凯太将不断“创新”，坚持改革，为一体化预制泵站的进步、为行业的发展、为社会的进步提供力量。（文/SUNMEDIA）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210015-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:发展上海凯太泵业

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