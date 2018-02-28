上海法鸣流体从多维度发力 进口膨胀罐制胜市场

近年来，国内市场上膨胀罐品牌林立，然而由于质量、价格等因素的影响，膨胀罐市场一直不温不火。为了打破这种市场现状，激发市场活力，专注水处理设备研发、制造
近年来，国内市场上膨胀罐品牌林立，然而由于质量、价格等因素的影响，膨胀罐市场一直不温不火。为了打破这种市场现状，激发市场活力，专注水处理设备研发、制造、销售与服务多年的上海法鸣流体设备有限公司，从多维度发力，成功制胜市场，开创了企业膨胀罐产品发展的新天地。
察需
随着消费市场从卖家到买家的转变，企业单方面、一厢情愿地生产模式越发成为其发展的桎梏。而消费新时代，只有打破桎梏，转变思维，站在用户需求的角度生产销售产品，才能不致于被用户抛弃。
厘清了产品与需求之间的关系，上海法鸣流体开始从满足用户需求角度入手，通过市场走访调查发现，国内市场上大多产品质量低下，忽视了用户的一些需求痛点。为此，上海法鸣流体引进了质量上乘的意大利品牌CIMM膨胀罐，以期满足用户需求。据了解，此款CIMM膨胀罐独具的“专业性、可靠性以及灵活性”，恰恰解决了用户的需求痛点，受到了用户的一致认可和肯定。
创新
创新对企业发展和塑造产品的作用无需赘言。市场上标榜创新的企业虽不在少数，然真正有实力、能耐得住寂寞的创新型企业却是凤毛麟角。大多企业不是实力不足，就是坚持不够，因此，国内市场上的产品品质始终没有大的提升。
为此，上海法鸣流体在加大科技投入与研发的同时，积极对外寻找创新力十足的企业，以期提高自身创新能力。而CIMM作为暖通行业史诗级的企业，凭借40余年的资本与经验积累，已经打造了一支创新能力强劲的研发团队，能够为CIMM膨胀罐的更新换代提供源源不断的动力支持，保证产品一直走在时代先列。
上海法鸣流体正是从察需与创新两个维度出发，才引进了质量上乘的CIMM膨胀罐。而此款膨胀罐不仅成为法鸣流体稳赢市场的金钥匙，还为不温不火的国内市场注入了活力，进而激发了同行业企业的质量提升意识，成为我国膨胀罐产品发展的助推剂。（文/SUNMEDIA）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210016-1.html
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