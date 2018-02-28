英特尔“花式”秀5G：2019年将发布5G商用芯片

2018MWC英特尔展台上“5G”是绝对的主角色。在刚刚建成全球第一个大规模5G网络之后，英特尔展台则是更有底气“花式”秀5G：5G二合一原型设计、5G联网汽车、5G人脸识别以及平昌冬奥会5G网络展示专区……

对于巴展前华为发布的首款3GPP标准的5G商用芯片和终端，英特尔Asha Keddy在接受网易科技等媒体群访时表示了对华为产品的肯定，竞争可以推动整个行业的发展。同时，她表示英特尔所有的产品和服务都需要和合伙伙伴一起来进行，需要适应合作伙伴的时间表，这是英特尔的模式。Asha透露，英特尔2019年年中也会有5G商用芯片的发布。

平昌冬奥会背书 花式秀5G

在刚刚落幕的平昌冬奥会上，英特尔技术为全球的观众们展示了5G的未来。英特尔5G技术建成了全球首个大规模5G网络。因此，在巴展前夕和展会上，英特尔将其在冬奥会的5G案例做了分享。据了解，在此次2018年平昌冬奥会上，英特尔5G团队在10个不同地点部署了超过19个活跃的5G链路，实现了超过3800TB的容量。英特尔的5G技术能够支持大量新的功能，包括多角度图像捕捉、分时和全视角应用、视频直播、虚拟现实和遥测等。

而且，英特尔承诺将在韩国的成功延续至2020年东京奥运会。英特尔客户端与物联网商业和系统架构事业部副总裁兼标准与下一代技术团队总经理Asha Keddy表示，现在大家的目光都集中在日本的奥运会上，但对我来说，中国的冬奥会应该会更有创意和创新。

此次MWC展台上，英特尔更是借势展出了各种5G杀手锏。英特尔展示了一款可拆卸二合一设备，通过早期5G调制解调器实现互联，并搭载了第八代英特尔酷睿i5处理器。英特尔预计，5G全互联PC将会在2019年面世。

除了在PC上的应用，英特尔还在巴展前夕，宣布了与紫光展锐的5G全球战略合作。根据协议，双方将在5G领域开展深度协作，并推出紫光展锐旗下首个搭载英特尔调制解调器和展锐应用处理器技术的安卓高端5G智能手机解决方案。并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

在5G联网汽车方面，英特尔展示了一辆自动驾驶汽车。与其它汽车的演示不同，它不是一辆“实验室”里的汽车，2017年11月，这辆由英特尔技术提供连接支持的汽车，已经行驶在了日本东京的城市道路上，并在行驶中实现了实时的5G连接。这辆行驶的汽车由接入多个爱立信基站的“英特尔GO智能驾驶5G车载通信平台”提供连接支持，并通过DOCOMO的5G网络实现联网。

在5G人脸识别方面，英特尔采用MEC的方式，将摄像头采集的数据以及由此产生的识别、对比、分析在网络边缘就得到处理。

2019年将发布5G商用芯片

在5G应用方面，虽然英特尔已经在平昌奥运会上建成了全球首个大规模5G网络。但在5G终端侧，却被华为抢先发生。巴展前华为发布了首款3GPP标准的5G商用芯片和终端。对此，Asha Keddy在接受网易科技等媒体群访时表示了对华为产品的肯定，竞争可以推动整个行业的发展。同时，她表示英特尔所有的产品和服务都需要和合伙伙伴一起来进行，需要适应合作伙伴的时间表，这是英特尔的模式。Asha透露，英特尔2019年年中也会有5G商用芯片的发布。

而在巴展之前，英特尔宣布与戴尔、惠普、联想和微软展开合作，基于英特尔XMM 8000系列商用5G调制解调器，将5G引入Windows PC。英特尔预计，首批高性能的5G全互联PC将于2019年下半年上市。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210019-1.html

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