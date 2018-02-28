CollPlant宣布加入ReMDO的生物制造行动 以开发通用Bioink

近日，CollPlant宣布参与ReMDO先进生物制造行动。总部位于以色列的CollPlant公司是生物链和其他生物材料制造的后盾，强调通过其专有的植物基因工程技术创造的rhC

近日，CollPlant宣布参与ReMDO先进生物制造行动。总部位于以色列的CollPlant公司是生物链和其他生物材料制造的后盾，强调通过其专有的植物基因工程技术创造的rhCollagen（重组人体胶原蛋白）。他们的大部分研究和开发以及产品都针对正直生物学和高级伤口护理市场，包括基于设备的伤口护理、湿润伤口护理产品和生物制剂。

“一个项目正在开发一种具有可调机械性能的通用生物链，用于可植入再生医学临床产品的生物3D打印，”ReMDO解释了CollPlant将参与的工作。

由RegenMed Development Organization（ReMDO）牵头的生物链项目包括18个研发机构，以及以下领域的专家：

生物3D打印；

打印技术；

生物材料；

应用研究；

“Wake Forest很高兴成为这一先进生物制造行业的一部分。作为Bioink项目的领先技术团队之一，我们受益于与众多行业合作伙伴的合作，并且很高兴CollPlant现在成为此项生物链项目的一部分，“Wake Forest再生医学研究所助理教授Alekander Skardal博士说。

ReMDO领导这项计划的目标是推进再生医学治疗在创造新技术和材料方面的不断进步。作为一个非营利组织，他们与行业领导者、研究人员以及各种不同的组织合作。他们致力于“降低风险”技术，并在再生医学领域尽快推出创新产品，无论是在医疗专业人员的实践中，还是在全球整体市场中。

“我们很荣幸能加入ReMDO先进的生物制造行业，并将我们的专业知识添加到这样一个具有前瞻性和重要意义的项目中-基于我们专有的rhCollagen的通用BioInk的开发-与竞争组织提取胶原蛋白相比，“CollPlant首席执行官Yehiel Tal说。“我们相信与ReMDO的合作代表了CollPlant技术的验证，并有助于将我们的rhCollagen定位为广泛市场中胶原蛋白产品的'黄金标准'平台技术。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210020-1.html

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