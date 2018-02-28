湖北省十堰市率先实施环保第三方考核

中国环境科学研究院成立第三方考核组，采取自查资料审核、现场核查、明察暗访、督察督办等形式，分季度与年度实施考核。
湖北省十堰市是南水北调中线工程核心水源地。十堰市在湖北省率先对所辖10个县（市、区）实施环保“党政同责、一岗双责”第三方考核。考核委托中国环境科学研究院实施，考核内容包括水环境综合整治、大气污染综合整治等8大类、29至34个具体考核指标。
中国环境科学研究院成立第三方考核组，采取自查资料审核、现场核查、明察暗访、督察督办等形式，分季度与年度实施考核。
环保第三方考核取得良好成效。2017年，十堰空气环境质量3项指标实现历史性突破：全年优良天数314天，达标率86％，提前3年达到“十三五”考核要求；PM10年均浓度每立方米65微克，在湖北省率先达到国家二级考核标准；PM2．5年均浓度每立方米45微克，提前3年达“十三五”考核要求。
中国环境科学研究院副研究员汪星近日表示，十堰是南水北调中线工程核心水源地，将把它当作示范点，为全国环保“党政同责、一岗双责”责任制考核出一条新路。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210021-1.html
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