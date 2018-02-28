环保部：“散乱污”企业治理将向全国推广

“当前我国环境空气质量总体向好，重点区域明显好转，大气污染防治取得了阶段性明显进展，但与人民群众日益增长的优美生态环境需要相比仍有较大差距，”在27日环保部例行新闻发布会上，环保部大气环境管理司司长刘炳江表示，环保部将按照党的十九大部署和中央经济工作会议要求，制定打赢蓝天保卫战三年作战计划，明确具体战役及其时间表和路线图，以京津冀及周边、长三角等重点区域为主战场，强化区域联防联控，一个战役接着一个战役打，确保3年取得更大成效。

专家表示，去年空气质量改善“八分人努力，两分天帮忙”

2017年，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2．5平均浓度分别比2013年下降39．6％、34．3％、27．7％，珠三角区域PM2．5平均浓度连续三年达标；北京市PM2．5平均浓度从2013年的89．5微克／立方米降至2017年的58微克／立方米；“大气十条”确定的各项空气质量改善目标得到实现。

“支持空气质量改善的45项重点工作任务全部按期完成，解决了多项大气污染防治难题。”刘炳江说，我国初步建立了大气污染防治体制机制，齐抓共管的治理格局初步建立，区域联防联控实现重大创新，全社会环境意识有所增强。

改善空气质量既要人努力，也离不开天帮忙。国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌介绍，气象、环境、能源等多领域专家开展了空气质量改善的气象因素影响定量分析，分析表明：相对于2013年，2017年因为气象条件略有好转，可致京津冀PM2．5平均浓度下降5％，长三角PM2．5平均浓度下降7％。从实际监测数据看，这五年京津冀PM2．5平均浓度下降了39．6％，长三角PM2．5平均浓度下降了34．3％。根据这两个数据，在这两个重点区域最近5年降幅中，人努力因素占80％以上，天帮忙因素在20％以下。

“当前大气环境形势依然严峻。”刘炳江说，除了气候因素，在排放量上，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物排放量仍然处于千万吨级高位，远超环境容量，实现空气质量达标需要削减排放50％以上，其中挥发性有机物排放仍呈增长态势，减排任务尤为艰巨。

“散乱污”企业治理将向全国推广

有人认为，环保部组织大规模督查执法，虽然效果很好，但企业停产限产损失过大。对此，刘炳江回应，2017年是环保执法力度最大的一年，在如此大的执法力度下，中国宏观经济尤其是工业经济数据显示：主要工业产品实物产量、企业利润率大幅度增长，产能利用率明显改善。

“环保执法打击的是违法企业，是黑色GDP，扶植的是合法企业，是绿色GDP。执法肯定会对一些违法企业、不达标企业造成冲击，这是经济发展的必然规律，历史欠账总是要还的。”刘炳江表示，据估算，2017年“2＋26”城市“散乱污”企业整治对PM2．5浓度下降贡献率达30％，“散乱污”企业综合整治要进一步向全国推广。

针对机动车尾气污染，刘炳江介绍，中国每年增加近3000万辆机动车，保有量已经达到3．1亿辆，汽车2．71亿辆，氮氧化物、挥发性有机物排放量较大。机动车氮氧化物排放量在氮氧化物排放总量中占比逐年上升，目前已达1／3左右。细颗粒物源解析表明，机动车排放已成为许多大中城市的首要空气污染来源，北京等城市的移动源排放贡献率在30％左右，是细颗粒物的首要来源。

进入采暖季后，京津冀区域一些村庄和社区出现了天然气气量不够、来气不稳等情况，刘炳江说，目前出现的问题更多还是统筹不够，环保部将在部际协调机制下加大解决力度。专家研究表明，煤改气、煤改电方向是正确的，要坚定不移推下去，这是当前中国治理散煤污染最经济有效也最现实的途径。

京津冀区域“2＋26”城市需制定自身三年计划

打赢蓝天保卫战三年作战计划目标是什么？有无具体措施？

刘炳江表示，“十三五”规划明确规定了空气质量约束性指标，中央经济工作会议提出了更高要求。下一步改善目标要进一步深入论证，有的地方可能要提高要求，与人民群众的期盼相符合。

在具体措施上，有主攻阵地、主攻方向和突破点，主攻阵地就是京津冀及周边等重点区域；主攻方向就是着重解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构问题；突破点就是联防联控，重点解决重污染天气。

在调整产业结构方面，刘炳江表示，重点是继续开展“散乱污”企业综合整治，淘汰落后产能并化解过剩产能，以及城区内重污染企业搬迁。同时加强环保执法监管，提高污染物排放标准，“目前‘2＋26’城市关于重点行业大气污染物特别排放限值已经颁布实施”。

刘炳江介绍，在能源结构调整方面，重点是治理散煤，这个作为突破口，持续推进重点地区的煤炭消费总量控制。在交通结构方面，重点是大宗物流由公路运输向铁路运输调整，并通过车油路联动措施提高机动车排放控制水平。

“重污染天气应对在京津冀已经实现重大突破，大幅减少了持续时间较长的重污染过程，联防联控取得实效。”刘炳江表示，要把京津冀好的经验推广开来，力争使重污染过程缩时削峰。

“配合国家层面三年作战计划，京津冀区域，特别是‘2＋26’城市每一个城市也要做三年作战计划。”贺克斌说。

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