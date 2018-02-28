　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

环保部：“散乱污”企业治理将向全国推广

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 17:07

2017年，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2．5平均浓度分别比2013年下降39．6％、34．3％、27．7％，珠三角区域PM2．5平均浓度连续三年达标；北京市PM2．5平

“当前我国环境空气质量总体向好，重点区域明显好转，大气污染防治取得了阶段性明显进展，但与人民群众日益增长的优美生态环境需要相比仍有较大差距，”在27日环保部例行新闻发布会上，环保部大气环境管理司司长刘炳江表示，环保部将按照党的十九大部署和中央经济工作会议要求，制定打赢蓝天保卫战三年作战计划，明确具体战役及其时间表和路线图，以京津冀及周边、长三角等重点区域为主战场，强化区域联防联控，一个战役接着一个战役打，确保3年取得更大成效。

专家表示，去年空气质量改善“八分人努力，两分天帮忙”

2017年，京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2．5平均浓度分别比2013年下降39．6％、34．3％、27．7％，珠三角区域PM2．5平均浓度连续三年达标；北京市PM2．5平均浓度从2013年的89．5微克／立方米降至2017年的58微克／立方米；“大气十条”确定的各项空气质量改善目标得到实现。

“支持空气质量改善的45项重点工作任务全部按期完成，解决了多项大气污染防治难题。”刘炳江说，我国初步建立了大气污染防治体制机制，齐抓共管的治理格局初步建立，区域联防联控实现重大创新，全社会环境意识有所增强。

改善空气质量既要人努力，也离不开天帮忙。国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌介绍，气象、环境、能源等多领域专家开展了空气质量改善的气象因素影响定量分析，分析表明：相对于2013年，2017年因为气象条件略有好转，可致京津冀PM2．5平均浓度下降5％，长三角PM2．5平均浓度下降7％。从实际监测数据看，这五年京津冀PM2．5平均浓度下降了39．6％，长三角PM2．5平均浓度下降了34．3％。根据这两个数据，在这两个重点区域最近5年降幅中，人努力因素占80％以上，天帮忙因素在20％以下。

“当前大气环境形势依然严峻。”刘炳江说，除了气候因素，在排放量上，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物排放量仍然处于千万吨级高位，远超环境容量，实现空气质量达标需要削减排放50％以上，其中挥发性有机物排放仍呈增长态势，减排任务尤为艰巨。

“散乱污”企业治理将向全国推广

有人认为，环保部组织大规模督查执法，虽然效果很好，但企业停产限产损失过大。对此，刘炳江回应，2017年是环保执法力度最大的一年，在如此大的执法力度下，中国宏观经济尤其是工业经济数据显示：主要工业产品实物产量、企业利润率大幅度增长，产能利用率明显改善。

“环保执法打击的是违法企业，是黑色GDP，扶植的是合法企业，是绿色GDP。执法肯定会对一些违法企业、不达标企业造成冲击，这是经济发展的必然规律，历史欠账总是要还的。”刘炳江表示，据估算，2017年“2＋26”城市“散乱污”企业整治对PM2．5浓度下降贡献率达30％，“散乱污”企业综合整治要进一步向全国推广。

针对机动车尾气污染，刘炳江介绍，中国每年增加近3000万辆机动车，保有量已经达到3．1亿辆，汽车2．71亿辆，氮氧化物、挥发性有机物排放量较大。机动车氮氧化物排放量在氮氧化物排放总量中占比逐年上升，目前已达1／3左右。细颗粒物源解析表明，机动车排放已成为许多大中城市的首要空气污染来源，北京等城市的移动源排放贡献率在30％左右，是细颗粒物的首要来源。

进入采暖季后，京津冀区域一些村庄和社区出现了天然气气量不够、来气不稳等情况，刘炳江说，目前出现的问题更多还是统筹不够，环保部将在部际协调机制下加大解决力度。专家研究表明，煤改气、煤改电方向是正确的，要坚定不移推下去，这是当前中国治理散煤污染最经济有效也最现实的途径。

京津冀区域“2＋26”城市需制定自身三年计划

打赢蓝天保卫战三年作战计划目标是什么？有无具体措施？

刘炳江表示，“十三五”规划明确规定了空气质量约束性指标，中央经济工作会议提出了更高要求。下一步改善目标要进一步深入论证，有的地方可能要提高要求，与人民群众的期盼相符合。

在具体措施上，有主攻阵地、主攻方向和突破点，主攻阵地就是京津冀及周边等重点区域；主攻方向就是着重解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构问题；突破点就是联防联控，重点解决重污染天气。

在调整产业结构方面，刘炳江表示，重点是继续开展“散乱污”企业综合整治，淘汰落后产能并化解过剩产能，以及城区内重污染企业搬迁。同时加强环保执法监管，提高污染物排放标准，“目前‘2＋26’城市关于重点行业大气污染物特别排放限值已经颁布实施”。

刘炳江介绍，在能源结构调整方面，重点是治理散煤，这个作为突破口，持续推进重点地区的煤炭消费总量控制。在交通结构方面，重点是大宗物流由公路运输向铁路运输调整，并通过车油路联动措施提高机动车排放控制水平。

“重污染天气应对在京津冀已经实现重大突破，大幅减少了持续时间较长的重污染过程，联防联控取得实效。”刘炳江表示，要把京津冀好的经验推广开来，力争使重污染过程缩时削峰。

“配合国家层面三年作战计划，京津冀区域，特别是‘2＋26’城市每一个城市也要做三年作战计划。”贺克斌说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210022-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:企业治理全国推广将向

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

京津冀地区空气质量好转：“人定胜天”

据环境保护部宣传教育司官方微博消息，在今日上午召开的环保部2018年2月例行新闻发布会上，国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌表示，近5

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS