比特币“挖矿”： 能耗黑洞！

期待从比特币风口中分一杯羹的人们涌向“矿厂”，投入到“挖矿”掘金的热潮中。与此同时，比特币“挖矿”的惊人耗电量引人瞩目。
视觉中国
2016年8月，四川甘孜一家比特币“矿场”。
期待从比特币风口中分一杯羹的人们涌向“矿厂”，投入到“挖矿”掘金的热潮中。与此同时，比特币“挖矿”的惊人耗电量引人瞩目。
能源价格比较服务网站PowerCompare．co．uk研究显示，2017年用在比特币“挖矿”上的电量超过29．05太瓦时（1太瓦时为1亿度电），超过了全球159个国家的年均用电量。爱尔兰全国（477万人口）一年的用电量也只有25太瓦时的电力。
近日又有报道称，云南昆明某小区内有住户由于进行比特币“挖矿”，导致小区内大面积跳闸，变压器被烧毁，400多米的电缆因此受损。
挖个比特币，为什么这么耗电？
集成电路功耗是根本原因
“比特币挖矿机本质上是一种特殊的计算机。”清华大学信息技术研究院副院长曹军威在接受科技日报记者采访时说。
这种特殊的计算设备是如何挖到比特币的呢？
在比特币的世界里，大约每10分钟会记录一个数据块。所有的挖矿计算机都在尝试打包这个数据块的同时完成提交任务，而最终成功生成这个数据块的人，就可以得到一笔比特币报酬。矿机的算力越强，“挖矿”速度越快，挖到比特币的概率也就越高。
现在比特币“挖矿”正在从“矿工”单打独斗进入“组队挖矿”时代，也就是通过“矿池”来“挖矿”。假如你的矿机算力占整个“矿池”算力的五分之一，如果“矿池”一天能挖到5个比特币，那么你可以分到1个比特币。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210023-1.html
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