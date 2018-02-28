2018年中国NB-IOT网络行业现状及发展前景预测

2017年6月15日，工信部正式发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》。通知要求，推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系。相比面向娱乐和性能的物联网应用，NB-IoT面向低端物联网终端，更适合广泛部署，在以智能抄表、智能停车、智能追踪为代表的智能家居、智能城市、智能生产等领域的应用将会大放异彩。

2017年中国NB-IOT网络行业现状

NB-IoT是物联网领域新兴技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，具备覆盖广、多连接（单小区可支持10万连接）、功耗低（电池寿命超过十年）、模块成本低（每模块不足5美元）等突出优势，可广泛应用于智能抄表、智能停车、智能家居、智能城市、智能生产等领域。由于可直接“叠加”部署于GSM、UMTS或LTE网络，相比其他物联网技术，NB-IoT颇受电信运营商青睐，该技术也在运营商、设备商、终端芯片厂商等合力推动下，仅用两年时间就实现突破性发展。

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告》数据显示，2017年实现基于NB-IoT的M2M（机器与机器）连接超过2000万，2020年总连接数超过6亿。

图表1：2017-2020年中国基于NB-IoT的M2M（机器与机器）连接数（单位：亿个连接）

资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理

从目前我国NB-IOT技术情况来看，发展不是一帆风顺，仍然存在技术瓶颈，总结归纳到包括三个方面。

来自芯片的瓶颈。目前我国芯片的研发企业人才创新能力不足，跟西方发达国家存在一定的实力差距，加上芯片设计本身涉及到的周期长、风险大等多重因素，导致国内企业从国外进口现成产品的现象屡见不鲜，而不愿意投入资源进行研发与设计，这就导致了国内企业在芯片领域一直处于劣势。芯片的整体需求快速增长，但是芯片需求无法匹配，加上成本的制约，导致NB-IOT技术推广遇到阻碍。

来自终端的瓶颈。目前NB-IOT技术面临的终端瓶颈也主要是成本方面，由于当前NB-IOT终端产生的数据流量极少，并且对成本的敏感度极高。因此，终端成本也成为NB-IOT技术推广的一个瓶颈。

来自产业链的发展瓶颈。NB-IOT产业链和市场成熟程度较其他物联网技术相比较，存在一定滞后性。NB-IOT产业链大致是2017年初成熟，大规模商用应该在2018年之后。相比之下，LoRa联盟成立于2015年3月，目前拥有超过290多家成员，包括运营商、系统、软件、芯片、模组、云服务、应用厂商，已构建完整的生态系统，并在多个国家和地区部署商用。NB-IoT的强势出现一方面侧面刺激了用户对低功耗广域网的热情，激发了更多业务需求；一方面NB-IoT产业链短期无法成熟，给了LoRa快速发展的机会，也给NB-IoT技术自身的发展和推广带来阻碍。

未来NB-IOT技术在智能城市领域应用前景光明

2017年6月15日，工信部正式发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》。通知要求，推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系。相比面向娱乐和性能的物联网应用，NB-IoT面向低端物联网终端，更适合广泛部署，在以智能抄表、智能停车、智能追踪为代表的智能家居、智能城市、智能生产等领域的应用将会大放异彩。

2017年3月22日，第六届中国智能交通市场年会上发布的数据显示，2016年智能停车市场总规模为13。7亿元，项目共分布在75座城市。市场投资增速比较快，需求比较多的城市级智能停车管理平台项目在2016年共有101项，其中智慧城市下的智能停车项目占全年总规模20%，智能停车越来越成为智慧城市建设中的重要内容之一。

目前，中国智慧停车行业整体格局相对分散，主要以智能停车设备商、智能停车解决方案提供商、互联网停车企业为主。

截止2017年12月底，我国2017年传统停车位数量达到8000万以上，而停车位的需求数量则高达2。8亿，预测2020年这一数字将达到3。7亿，供需缺口进一步加大。汽车数量增长较快，尤其是新能源汽车的崛起，中国市场上智能停车场的发展将会得到快速推动。经前瞻产业研究院统计，2017年，我国智能停车项目数量和分布城市数量均较2016年有较大幅度增长。

图表2：2017年我国传统停车行业市场发展现状（单位：亿个）

资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理

图表3：2017年我国智能停车场行业市场发展现状（单位：个）

资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理

相比其他路边停车管理，NB-IoT提供运营商级别网络保障，可靠性安全性极大提高；减少了汇聚网关部署，整体成本（设备成本、部署成本、维护成本）下降30%左右；车辆检测器即插即用，安装施工简单，无需网络技术人员支持，后续智能车位扩容简单，不用考虑网络兼容性问题，再通过统一的手机APP及停车管理数据平台，可以为城市居民提供统一的智能停车服务。

图表4：NB-IOT应用在智能停车场应用分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

2018年NB-IOT网络发展前景预测

2016年6月16日，NB-IoT对应的3GPP协议相关内容获得了RAN全会批准。从立项到协议冻结仅用时不到8个月，成为史上建立最快的3GPP标准之一。在9月完成性能标准制定和12月完成一致性测试后，NB-IoT即可进入商用阶段。全球运营商终于有了基于标准化的物联网专有协议，基于该协议标准的产品和解决方案将能很好的服务于广大行业的物联网市场。因此前瞻产业研究院认为2017年是NB-IoT的商用元年，2018年万亿级市场即将启航。

前瞻产业研究院预计到2023年全球将有790亿设备连接到物联网，市场规模超万亿美元，其中NB-IoT未来将覆盖30%的物联网连接，达到282亿个连接。

图表5：2018-2023年全球蜂窝通信网络物联网连接数预测（单位：亿个连接）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210024-1.html

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