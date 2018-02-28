企业家的新年期待 李河君：拥抱“中国梦”

值此新春佳节，汉能控股集团董事局主席李河君表示，在实现中国梦的道路上，每一个个体梦想的实现，都会支撑起祖国的未来。

立足新时代，踏上新征程。值此新春佳节，汉能控股集团董事局主席李河君表示，在实现中国梦的道路上，每一个个体梦想的实现，都会支撑起祖国的未来。

春节期间，李河君通过新华网向广大网民送上祝福，向长期以来支持和关注汉能的朋友表达感谢，希望他们在新的一年，梦想成真！

过去的2017年对汉能而言有着重大意义。十九大报告提出，“突出颠覆性技术创新”，“壮大清洁能源产业”。李河君表示，这对汉能来说是前所未有的机遇，“国运则我运”，借国家大势，汉能正在创造一个人类新的行业――移动能源！

2017年，在持续的变革和创新中，汉能的技术水平和产品创新能力不断提高。薄膜太阳能这项高新技术与民生的融合正在加速，汉能的移动能源战略正在实现。在移动能源领域，汉能不仅实现了薄膜技术和汽车、船舶、自行车、无人飞机等产品的完美结合，还推出了诸如发电纸、发电背包、发电帐篷等民用便携式移动能源系列产品，主打的发电瓦、发电墙和发电公路等基础应用更是大量出现在各个城市。李河君认为，新技术、新科技的蓬勃发展必须要贴近民生，想公众之所想，思消费者之所思，助力公众实现便捷和幸福的生活，才是技术创新、科技创新、产品创新最内在的东西。

展望2018年，李河君表示，汉能将继续身怀感恩之心，加快薄膜太阳能技术发展，创新与民生相关的太阳能发电产品，深入拓展移动能源产业发展，用最好的产品、最好的服务和最好的体验，满足消费者对清洁能源的需求，并在此基础上，助力祖国在未来的世界新能源领域再攀高峰。

李河君认为，国人每一个积极向上的梦想都是“中国梦”的一份子：“汉能致力于‘用薄膜太阳能改变世界’，不断为消费者提供更加便捷、新颖、符合需求的清洁能源产品，给世界一片阳光。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210026-1.html

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