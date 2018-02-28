第十一届日本国际光伏展（PVEXPO）开幕 中国企业大展雄风

2018年2月28日,第十一届日本光伏展（PVEXPO）在日本东京国际展示馆如期举行。根据组委会刚刚公布的数据，本次综合性展会（包括光伏、燃料电池、智能电网、风力发电等板块）共有近1580家企业参展，7000余名观众参观。

展会开幕，人气爆棚

其中光伏板块中三分之一左右的展商为中国企业或中国企业的日本分公司，华为、阳光电源、协鑫、天合光能、隆基股份、尚德、晶科能源、晶澳太阳能、英利等知名企业参展，可见作为全球累计装机量第三的国家（2017年被美国超越），日本对中国光伏企业依然具有较大吸引力。毕竟，日本人力资源成本高昂，光伏系统产品大部分都采购自中国。

协鑫展台

华为展台

阳光电源展台

天合光能展台

隆基股份展台

晶澳太阳能展台

晶科能源展台

英利展台

尚德展台

据科技媒体行业研究中心提供的数据，1997年日本光伏系统的安装量达到36万户，累计装机容量达到1254兆瓦，位居世界各国之首，成为光伏产业的领头羊。截止2017年日本累计光伏装机被美国（52.94GW）超越，现已退居全球光伏装机容量第三大国，2017年累计装机量达到48.84GW。时至今日，日本依然在全球光伏版图中占据重要地位，吸引各国企业竞相追逐。近年来虽然随着电价补贴下调，新增装机容量有所下降，但日本资源极度稀缺的现实、福岛核电站事件等因素仍促使日本政府计划在2030年使光伏发电达到全国发电量的7%即700GW。值此光伏盛会，科技媒体新能源网小编及分析师团队已抵达日本东京，将对本次PVEXPO2018的光伏新产品、新技术进行全方位的报道，敬请关注。

另外根据现场观察，虽然户用分布式光伏系统在日本光伏市场中占据重要位置，但与国内展会不同，参展商很少展示分布式光伏的安装流程、并网手续、收益测算等科普性质的内容，而是侧重于展示不同类型的组件、系统产品，展示高效率的发电技术。可见经过近几年的发展，日本分布式光伏市场已经完成了最初的客户教育，消费者对于屋顶电站已经有了清晰的认识，需要做的选择已经从“装不装”变成了“装谁的”。

其他企业展台

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210027-1.html

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