中兴今年印度营收或增20% 将聘数百工程师测5G网络

(原标题:ZTE expects 20% growth in India revenue; to hire over 200 engineers for new tech lab and 5G testbed)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息,据印度媒体报道,受益于Bharti Airtel、沃达丰印度(Vodafone India)和Idea Cellular的4G网络扩展以及回程线路建设,加上最近获得了来自印度国有公司BSNL (Bharat Sanchar Nigam Ltd.)的金额达4亿美元的无线业务合同,中兴通讯(ZTE)预计今年其在印度市场营收同比将增长20%。

此外,中兴通讯高级副总裁兼全球营销及解决方案总裁樊晓兵(Fan Xiaobing)对印度媒体表示,该公司在抢夺其欧洲和中国竞争对手的印度市场份额时也关注贸易利润率。中兴通讯目标是在最近几年成为印度前两大电信设备销售商之一。

该公司还与Airtel签署了一项协议,在今年下半年开展5G实验室试验。华为最近在Airtel的马尼萨尔(Manesar)工厂(哈里亚纳邦) ,开展了类似的试验。

“我们的目标是在未来几年成为印度最大的两家电信设备销售商之一。在2到3年内,我们的营收将处于领先地位。我们预计在印度的营收将增长超过20%,”樊晓兵对印度媒体表示,“在亚太地区,印度对整个地区贡献了18%市场份额。印度是该地区除中国以外的最大市场。”

不过,樊晓兵并没有透露中兴通讯去年的营收数字。

这位资深全球高管表示,在爱立信(Ericsson)和华为等供应商削减在印度的员工人数之际,中兴通讯表示计划为其新技术中心招聘超过200名工程师,并在未来几个月内推出5G高标准测试。

樊晓兵表示,“我们没有减少员工数量,而是通过确定合作伙伴来改变我们的维护业务模式.,我们对人力的总体需求正在增加。”

这位高管表示,中兴通讯总部正在直接监视印度市场,并承诺今年将为印度提供更多资源。

樊晓兵还称,“在印度,我们有许多研发人员在致力于Airtel和沃达丰等电信运营商。印度对Pre-5G的需求与其他市场不同。我们的高层管理人员最近访问印度时,决定对印度投入更多的研发资源。”

在印度,电信运营商正在迅速扩大各自的4G网络,同时增加他们的回程线路建设以支持数据的快速增长。樊晓兵表示,中兴通讯的客户Bharti Airtel、沃达丰和Idea正在扩展他们的4G网络,这将推动中兴通讯的业务增长。樊晓兵还说,“随着Idea-Voda的合并,我们看到了更多的机会。印度对中兴通讯来说非常重要。印度是一个人口众多的大国,它提供了一个获得巨大市场份额的机会。”

这位高管表示,中兴通讯在传输、回程、核心网和无线等领域将看到来自印度市场的重要增长。最近,中兴通讯与Idea Cellular公司签订了100G WDM骨干网络工程和城域网(MAN)建设合同。

樊晓兵在谈及行业整合时表示,“当电信运营商数量减少时,每家电信运营商的投资规模就会上升。在未来两年,印度市场将拥有200万个基站,而目前只有约80万个。在中国市场,我们已经拥有400万个基站。因此,增长潜力很大。”

这位高管表示,印度电信运营商必须加大对网络推出的投资,因为现有的基础设施无法适应对数据增长的支持。“覆盖范围和容量都不够。它们(电信运营商)还应该在生态系统伙伴的帮助下,创造强大的平台来开发良好的服务。这些服务将利用它们的网络,并推动数据增长。”(天门山)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210029-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm