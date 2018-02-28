TCL通讯2018年主推黑莓品牌 将有两款新品上市

在TCL通讯旗下黑莓手机进入中国市场半年多时间，TCL通讯执行副总裁Christian GATTI接受媒体采访时透露，黑莓手机在中国市场反响很不错，虽然没有公布具体销售数字，但从独家销售平台京东来看，黑莓Keyone收到了很多好评，这也是为何TCL通讯还要在中国追加新机发布的原因。

去年（2017年）9月份，TCL集团董事长李东生在接受网易科技等媒体采访时曾坦言，TCL通讯中国区业绩表现确实不好，因此对管理层进行调整是必要的。要提升管理能力，并且明确了管理思路：业绩导向，要有能够常打胜仗的将军。

经过调整，李东生成为TCL通讯CEO，郭爱平则担任TCL通讯科技董事，TCL通讯真正掌舵人。

“现在新的管理团队，李东生象征性的担任CEO，但在其带领下，TCL通讯可以更好的与兄弟产业合作，比如华星光电面板的采用更加有效率。而且，李董梳理了公司很多流程，让内部协调更加快速高效；李董中国企业家领袖的身份，更有利于推动产业上下游。”Christian GATTI表示。

虽然2017年TCL通讯中国区业务表现并不好，但正在采取有效措施，在产品组合上发力，从本次巴展来看，TCL通讯发布的Alcatel新机就是调整后的产品组合，更加简化，符合市场需求。

另外，产品设计语言更加统一，返璞归真，崇尚极简主义和淳朴主义。据TCL通讯首席设计官Hagen Fendler表示：“为了发展我们的产品组合，我们回归本朴，重新思考了我们的智能手机设计理念，从而为用户提供更加自然、直观的交互体验。通过我们新推出的智能手机产品，我们展示了名为SIMGANIC的全新设计理念。”

而在品牌规划上，无论是中国区市场还是全球市场，TCL通讯旗下都有三个品牌：黑莓、TCL和Alcatel。

“2018年，TCL通讯中国区市场将主打黑莓品牌，目标职业高端用户。”Christian GATTI表示，“与夏普、诺基亚不一样，黑莓除了情怀牌之外，还有保护隐私、安全、可靠的标签，针对的人群更加细分化，更多的是商业精英。”

据了解，2018年TCL通讯将发2款新品黑莓。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210030-1.html

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