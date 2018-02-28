　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

TCL通讯2018年主推黑莓品牌 将有两款新品上市

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-28 19:01

TCL通讯2018年主推黑莓品牌 将有两款新品上市,tcl 黑莓 李东生 智能手机 新品上市

在TCL通讯旗下黑莓手机进入中国市场半年多时间，TCL通讯执行副总裁Christian GATTI接受媒体采访时透露，黑莓手机在中国市场反响很不错，虽然没有公布具体销售数字，但从独家销售平台京东来看，黑莓Keyone收到了很多好评，这也是为何TCL通讯还要在中国追加新机发布的原因。

去年（2017年）9月份，TCL集团董事长李东生在接受网易科技等媒体采访时曾坦言，TCL通讯中国区业绩表现确实不好，因此对管理层进行调整是必要的。要提升管理能力，并且明确了管理思路：业绩导向，要有能够常打胜仗的将军。

经过调整，李东生成为TCL通讯CEO，郭爱平则担任TCL通讯科技董事，TCL通讯真正掌舵人。

“现在新的管理团队，李东生象征性的担任CEO，但在其带领下，TCL通讯可以更好的与兄弟产业合作，比如华星光电面板的采用更加有效率。而且，李董梳理了公司很多流程，让内部协调更加快速高效；李董中国企业家领袖的身份，更有利于推动产业上下游。”Christian GATTI表示。

虽然2017年TCL通讯中国区业务表现并不好，但正在采取有效措施，在产品组合上发力，从本次巴展来看，TCL通讯发布的Alcatel新机就是调整后的产品组合，更加简化，符合市场需求。

另外，产品设计语言更加统一，返璞归真，崇尚极简主义和淳朴主义。据TCL通讯首席设计官Hagen Fendler表示：“为了发展我们的产品组合，我们回归本朴，重新思考了我们的智能手机设计理念，从而为用户提供更加自然、直观的交互体验。通过我们新推出的智能手机产品，我们展示了名为SIMGANIC的全新设计理念。”

而在品牌规划上，无论是中国区市场还是全球市场，TCL通讯旗下都有三个品牌：黑莓、TCL和Alcatel。

“2018年，TCL通讯中国区市场将主打黑莓品牌，目标职业高端用户。”Christian GATTI表示，“与夏普、诺基亚不一样，黑莓除了情怀牌之外，还有保护隐私、安全、可靠的标签，针对的人群更加细分化，更多的是商业精英。”

据了解，2018年TCL通讯将发2款新品黑莓。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210030-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:智能手机黑莓李东生TCL新品上市

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

京津冀地区空气质量好转：“人定胜天”

据环境保护部宣传教育司官方微博消息，在今日上午召开的环保部2018年2月例行新闻发布会上，国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌表示，近5

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS