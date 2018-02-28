新特能源：拟投资建设3.6万吨多晶硅项目

2月27日，新特能源发布公布，董事会通过落实3．6万吨多晶硅项目的决议。由于此次3．6万吨多晶硅项目的投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的10％，因此按照
2月27日，新特能源发布公布称，董事会通过落实3．6万吨多晶硅项目的决议。由于此次3．6万吨多晶硅项目的投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的10％，因此按照公司章程，需取得股东的批准。
公告显示，此次项目总投资人民币40．65亿元，资本金约占总投资金额的30％，即人民币12亿元，由公司及拟引进的投资者出资。项目所需的其他建设资金将通过银行贷款及融资租赁等方式支付。
据悉，公司拟引进独立投资者共同设立一家项目公司实施该项目，该项目公司计划注册资本人民币12亿元，公司拟出资项目公司注册资本的约70％，拟引进的投资者将出资约占项目公司注册资本的30％。若拟引进的投资者出资不足时，注册资本不足部分由公司出资。截至公告日期，公司尚未与任何投资者落实共同进行此项目，亦未与任何拟引进的投资者达成任何实质性的合作条款。
据了解，公司是全球领先的多晶硅生产商。为了提升公司的核心竞争力，实施优势资源转化战略，充分利用规模效应以降低成本和提升盈利能力，公司拟投资建设3．6万吨多晶硅项目及在3．6万吨多晶硅项目完成后，公司多晶硅年度总产能将达到6．6万吨。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210031-1.html
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