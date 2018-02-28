　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

新特能源：拟投资建设3.6万吨多晶硅项目

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 19:02

2月27日，新特能源发布公布，董事会通过落实3．6万吨多晶硅项目的决议。由于此次3．6万吨多晶硅项目的投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的10％，因此按照

2月27日，新特能源发布公布称，董事会通过落实3．6万吨多晶硅项目的决议。由于此次3．6万吨多晶硅项目的投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的10％，因此按照公司章程，需取得股东的批准。
　　公告显示，此次项目总投资人民币40．65亿元，资本金约占总投资金额的30％，即人民币12亿元，由公司及拟引进的投资者出资。项目所需的其他建设资金将通过银行贷款及融资租赁等方式支付。
　　据悉，公司拟引进独立投资者共同设立一家项目公司实施该项目，该项目公司计划注册资本人民币12亿元，公司拟出资项目公司注册资本的约70％，拟引进的投资者将出资约占项目公司注册资本的30％。若拟引进的投资者出资不足时，注册资本不足部分由公司出资。截至公告日期，公司尚未与任何投资者落实共同进行此项目，亦未与任何拟引进的投资者达成任何实质性的合作条款。
　　据了解，公司是全球领先的多晶硅生产商。为了提升公司的核心竞争力，实施优势资源转化战略，充分利用规模效应以降低成本和提升盈利能力，公司拟投资建设3．6万吨多晶硅项目及在3．6万吨多晶硅项目完成后，公司多晶硅年度总产能将达到6．6万吨。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210031-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:新特能源多晶硅项目

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

京津冀地区空气质量好转：“人定胜天”

据环境保护部宣传教育司官方微博消息，在今日上午召开的环保部2018年2月例行新闻发布会上，国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌表示，近5

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS