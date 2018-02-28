华为精彩亮相日本东京光伏太阳能展览会

2018年2月28日，日本规模最大、最具影响力的新能源展览会－第八届国际智能电网展览会在东京盛大开幕，作为全球智能光伏的领军者，华为再次应邀亮相东京展会

2018年2月28日，日本规模最大、最具影响力的新能源展览会－第八届国际智能电网展览会在东京盛大开幕，作为全球智能光伏的领军者，华为再次应邀亮相东京展会。为期三天的盛会吸引了来自30余个国家的1700多家展商和超过90000余名参观客户。

随着智能时代的来临，5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术正在加速能源行业的数字化转型。“数字化”已经成为平价上网的必由之路。此次展会，华为以“数字技术构建全智能生态，引领能源未来”为主题，携领先的FusionSolar智能光伏解决方案精彩亮相。集中展示了产业用智能光伏解决方案、低压一体化解决方案及业界最先进的智能光伏管理系统。“数字化”突破传统边界，打造更高发电量，更智能的运维、更安全可靠的客户价值，真正跑赢FIT补贴下降速度，成为了展会最大的亮点。

产业用智能光伏解决方案：更低投资、更高收益

目前，华为智能光伏解决方案在全球已获得了最广泛的应用，2015年至2017年间，连续3年蝉联全球出货量第一。凭借在日本市场多年的精耕细作，华为高品质、高收益的产业用智能光伏解决方案赢得了向来以严苛标准著称的日本市场高度信赖。

此次展会展示了最新的面向特高压、高压场景的智能光伏解决方案。通过光伏电站设备全数字化，高精度全量信息采集，并融合各自智能算法控制，不仅使光伏电站向数字化／智能化转型，而且作为光伏电站核心的“数字化大脑”――智能光伏逆变器，拥有多路MPPT单元，能极大地避免组串失配导致的发电量损失；组串级的检测精度达到0．5％。同时，采用业内最高效的MPP智能追踪算法和自适应MPPT追踪技术，有效降低阴影遮挡、组串失配的影响。加之业界领先的98．8％最大转换效率，行业最低的故障率，使得发电量同比提升5％以上；同时配以“高精度、高可靠的数字化”－高精度的组串级监控，利用大数据技术定位落后组串，远程在线诊断分析故障原因，实现运维效率提升50％以上；作为业内唯一的一体拉深成型组串式逆变器，在继承“坚持无易损件设计”理念的基础上，机身一体拉深成形，实现了IP65自然散热全密闭设计、无熔丝设计，确保系统安全可靠，免维护。

低压一体化解决方案：颜值与实力双担当

本次推出的低压逆变器延续了华为在特高压、高压市场的技术优势，为低压市场客户带来领先的产品以及卓越的体验。华为低压逆变器拥有业界最高的转换效率（98．6％），每路组串配有独立的MPPT，以及良好的过载能力，最高配比可以超过1．8，显著提升发电量；重量仅为10．4kg，单人即可轻松安装，安装时也无需开盖，提供极致现场安装体验；整机IP65防护等级，自然散热设计，使得产品拥有极佳可靠性。

而更让客户满意的是华为整体提供包含逆变器、汇流箱、监控系统的一站式解决方案，能够使光伏设备实现全面数字化。并充分保障从组件、跟踪支架等所有电站设备可感知、可连接、可控制。同时，整套系统用户无需多次购买，售后服务界面更简单、快捷，解决了客户面对不同厂家界面的后顾之忧。

FusionSolar智能光伏管理系统：从数字化走向智能化

随着电站容量的扩大，电站管理难度指数级上升，华为智能光伏管理系统，通过数字化智能手段，实现电站运营端到端分析，全生命周期收益最大化。其可以一屏管理全部电站，精确至组串级管理，帮助客户远程实时掌握全部电站各组串运行状态。专家无需下站，利用大数据技术与华为自研算法，迅速定位落后组串，集中指导解决所有告警故障，提升运维效率，降低运维成本 。

除此之外，由国电投集团黄河水电与华为联合创新而推出的IV曲线智能诊断技术，通过智能光伏管理系统和智能光伏控制器（逆变器），可以远程一键启动，实现在线、快速全量检测每个组串，单子阵诊断启动到报告生成10～15分钟。无需专业人员和设备上站，整个检测过程均由系统自动通过IV曲线分析故障原因，识别故障组串并且自动生成诊断报告，能够对多场景、多样组件完成在线全量智能诊断，实际项目应用已超1GW。真正实现了从“人服务于机器”的传统运维向“机器服务于人”的智能运维转变。

智能时代的大幕已经徐徐拉开，数字化已成为平价上网的必由之路。华为将一如既往的坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，把数字世界带入每个电站，每个新能源企业，助力合作伙伴领跑智能时代。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210032-1.html

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