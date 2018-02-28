Petrus携ECA集团开发水下无人机 用于石油和天然气行业的3D测绘

近日，全球石油和天然气公司Petrus宣布与航空航天和水下机器人公司ECA集团达成合作协议。该合作伙伴关系将把Petrus的广泛行业知识与ECA的技术专长结合起来，开始

近日，全球石油和天然气公司Petrus宣布与航空航天和水下机器人公司ECA集团达成合作协议。该合作伙伴关系将把Petrus的广泛行业知识与ECA的技术专长结合起来，开始使用A18D自主水下航行器（AUV）向石油和天然气部门提供最先进的水下检测和勘测能力。该协议是ECA签署的最大规模的协议，也是法国机器人公司在业界进行多年研究和技术开发的结果。

据悉，ECA集团设计的A18D AUV潜水深度最深可达3000m，可编程为自主工作长达24小时。主要致力于执行检查任务或者勘测和3D地图测绘，A18D可以安装各种各样的传感器，使其具有极强的适应性和通用性，可用于各种用途。它可以配置成在大型水下建筑物开始施工前确定海底条件，用于检查水下管道或电缆，搜索野生动物甚至是考古遗址。A18D也被海军部队用于搜救行动。

A18D中型自主水下航行器主要用于深水应用，专门收集高精度3D测量和扫描数据。它们可以使用飞机或现场支援船进行部署，并使用标准的自动水下恢复支援船进行检索。无人机可以长4.5米至5.5米，重达690千克。除3D映射之外，A18D还可配备合成孔径声呐，以及各种传感器或底部分析（SBP）系统。

在机器人、3D扫描和无人机技术方面的重大进步已经开始使水下无人机在海底作业中更受欢迎。虽然无人机和其他空中无人机和飞机已被广泛用于整个石油和天然气行业，以便在陆地上检查和勘察潜在的钻井地点或使用地点，但自主水下无人机的使用刚刚起步。无人机不仅可以提供更高质量的数据，而且与需要更大容器、更多人力和更长时间的传统行业做法相比，它们显著降低了运营成本。无人机还可以降低潜水人员和其他水下作业的风险。

作为与Petrus签订合同的一部分，ECA集团将向他们出租多个AUV，同时还提供现场运营支持。就他们而言，Petrus将主要负责该计划的任务准备和数据处理方面的工作。该合作伙伴关系促使营业额在四年内累计达600万欧元，随着无人机使用量的增加，可能会增加费率。根据需要，Petrus还可以委托更多的A18D AUV，其中包括ECA集团系列产品中的其他水下机器人。这包括A9便携式AUV（A9-S或A9-E）或清洗和检查的ROVING BAT ROV。

目前，先进技术继续在石油和天然气领域被采用，如3D扫描、3D打印等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210033-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm