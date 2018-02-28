【智能制造看长沙】英氏集团：小小育婴品 “智造”全搞定

2月22日，坐落于长沙市芙蓉区隆平高科技园的英氏集团，智能化包装设备试水运行。至此，该集团从生产、包装、运输全链条实现了智能化。这是湖南省第一个、也是目

英氏集团孕婴童产品生产基地，技术员在调试智能生产线。（资料图片）

2月22日，坐落于长沙市芙蓉区隆平高科技园的英氏集团，智能化包装设备试水运行。至此，该集团从生产、包装、运输全链条实现了智能化。

这是我省第一个、也是目前唯一一个生产、包装不需要人工作业的育婴产品工厂。

制造听从“大脑”指挥

用机器代替“人工”，这只是智能化的基础。让机器像人的大脑一样具备知识储备、决策思维、执行能力，这是英氏集团智能制造的发展方向。

2月26日，在英氏集团生产车间，前来采访的记者看到在其“全伺服生产线”上，从放入原材料到生产成品，全部在一条密闭的生产线上完成。一匹匹仿布从源头进入，一片片纸尿裤从终端出来，整个过程都由“大脑”掌控。

“大脑”很精准。以不起眼的纸尿裤橡筋为例。婴儿的腿、臀、股沟围度不一，这也决定着3个部分橡筋的松紧、长度也不相同。纸尿裤的橡筋，到底怎么设计，才能在不漏尿的基础上，确保舒适？

“大脑”通过运用运动捕捉系统，独创了弹性记忆4。0结构。通过该项技术，纸尿裤所需的53根橡筋，每根都有着不同的拉伸倍率。腰部围度小，拉伸倍率大；臀部反之。

“大脑”有处理海量信息的能力。它利用100多台伺服点击和2000多个传感器，实现了机器对光纤、温度、相位等信息的储存和提取。一旦发现“不正常”，如产品橡筋数量不对，“裁剪”时尺寸不对，产品的亮度不对，就能自动对比数据进行分析，能调动的自主调动，调动不了的及时“挑选”并“踢”出来。

目前，英氏集团生产线每分钟最高可生产纸尿裤600片，比国内生产线高出3倍，且产品合格率达99。5%。

货物自己会“跑腿”

我们在其他车间，总是能看到搬运肩扛的工人，他们推着小车为了找货满车间跑。但在英氏集团车间，货物用“数据”实现“跑腿”。

一条与生产线相连接的输送带，从车间延伸，“载”上产品，“乘”着轨道和提升机，麻溜地到达仓库。英氏集团董事长马文斌指着输送带介绍：“你别看这一条简单的轨道，它的安装我们花费了8个多月，投资了800多万元，经历了多次改动。这也是湖南省同行业内，唯一一条具有自动分拣功能的输送设备。”

由于生产线出来的产品，样品不同，尺寸不一，货重不同，货物分拣归类很重要。英氏集团自主研发的康的奈视扫码自动分拣系统，就像是“交警”，指挥着不同规格、不同型号的产品“驶入”对应的轨道。

但运作一段时间后发现了问题：有时几条生产线同时出货，产品堆积，就容易造成“交通拥堵”；有时多箱产品还会“追尾”“撞车”，这就还需要装个“红绿灯”，调节“车流量”。

英氏集团对照这个需求，又设计一套程序，规定产品之间的间距、频率。出货多时，就“暂停”，在确保“安全车距”后再放行。如此，货物都待在自己的位置，找准轨道后，匀速“跑腿”。

“以前是人找货，现在是‘货找人’，我们基本只要在终端等待，输送带的‘手臂’可以伸到货车里面，搬运、整理基本都不需要人工动手。”

给产品办“智能身份证”

与传统孕婴童企业相比，有几个数据从侧面反映出英氏集团智能化的水平：以前5名包装工人，每分钟包装18袋产品，现在机器包装，实现每分钟包装50至60袋；以前每天需要16名搬运工分两个班次进行搬运，采用智能输送端后，只要1人巡查输送带即可。

设备生产线智能化、生产执行控制智能化、仓储物流及管理智能化、品质控制智能化，这4个部分的智能化是该集团对智能制造的不断创新而取得的成果。管理者今后可以不必去生产一线，只要通过移动终端，或者在英氏集团办公室的大屏幕上就能随时掌控生产，进行决策。

智能化的所有“先进”，最终只能在产品品质上体现。每一个纸尿裤产品通过喷码机，生产一个序列号，这个号码就类似于“身份证”，包含产品原材料、产地、在哪经销等信息。这个“身份证”严格说起来就是“智能身份证”。

消费者根据“智能身份证”，可以查询到各个生产环节的准确信息，任何瑕疵都能在“身份证”上找出生产环节上的纰漏，从而追根溯源。企业也可以根据这些数据，知道哪个区域销售市场较好，从而做到精准投放。

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