空客等组成跨境联盟:未来5G WiFi或成客机标配

(原标题:High speed internet is coming to the skies: Sprint, Airbus and Delta want to improve terrible in-flight WiFi)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息,机上WiFi已经在航班上变得越来越普遍,但众所周知的是它极其缓慢、昂贵而且信号不稳定。现在,飞机制造商Airbus、航空公司Delta已经与电信巨头Sprint、卫星行业创业公司OneWeb以及印度的Bharti Airtel电信公司建立了合作,来研发能够实现5G连接速度的机上WiFi。

这个“无缝航空联盟”是在周日的全球移动通讯大会(MWC)上成立的,目标就是让移动运营商借助卫星技术为航空公司的顾客提供服务。Delta公司称,目前正为其提供通信服务的Gogo公司也将加入这一联盟。Sprint电信公司也在月初宣称,计划在明年的上半年启动5G网络。

目前的机载网络服务系统安装费用昂贵,而且需要航空公司安装笨重的设备。该联盟希望能够解决其中存在的许多问题。此外该联盟还希望能够吸引五大初始成员以外的公司加入其中。该联盟在一份声明中称:“这一联盟将消除昂贵的成本,并且克服数据存储设施在购买、安装和运营过程中所面临的障碍。”

WiFi连接将通过卫星技术获得高传输速度,这样就避免了信号从地面再传输到空中的低连通性。这些卫星将由OneWeb公司打造,公司创建者Greg Wyler对《华尔街日报》称,联盟希望为航空公司打造统一的硬件和运营标准,并且改善乘客们在飞机上的上网体验。

现在如果乘坐飞机的乘客们想要浏览网页,他们必须对服务器进行选择,每个服务器的成本都不相同。虽然直接购买飞机上的网络连接更便宜,但是在每次航班上,使用笔记本电脑上网都需要50美元的费用。在许多情况下,乘客们都会发现花钱购买的是低速的网络连接。

众所周知在飞机上无法获得较好的网络连接,其中存在许多原因,比如说硬件、政府和航空管理规定、软件以及无线和卫星公司之间的竞争等。这个联盟的目标就是通过鼓励卫星、创业公司、网络运营商和航空公司之间的合作来消除那些问题。

但是想要在商业飞行中获得更快的上网体验恐怕还需要等上几年。OneWeb已经从科技巨头理查德-布兰森那里获得了资金支持,并且将在今年开始制造卫星,预计将在明年的某一时间提供宽带服务。此外,5G通信网络或许要等到2020年年底之后才能成为飞机的标配。(过客)

