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明年月球上也有4G网络了，向地球传输高清实景

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-28 21:01

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（原标题：Vodafone and Nokia will install a 4G network on the MOON next year to allow lunar rovers to communicate with each other）

明年月球上也有4G网络了，向地球传输高清实景

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息，据国外媒体报道，2019年月球将首次拥有4G移动网络，允许月球车之间进行通讯，实时向地球传送高清的月球实景。

这是首个私人资金资助的月球项目，距离NASA宇航员首次登月已有50年。德国沃达丰、诺基亚、奥迪和柏林太空商用公司PTScientists正合力支持这一项目。

沃达丰已指定诺基亚为开发太空网络的技术合作商。用于实现太空网络的硬件体积很小，重量比一袋糖还轻。

该项目将连通两辆奥迪月球车和一个自动着陆和导航模块(ALINA)基站。

这两辆奥迪月球车将研究NASA阿波罗17号任务留下来的月球车，对它进行扫描和状况评估，如剧烈辐射、极端温度和小陨石可能引发的损坏。月球上的4G网络将允许它们向地球传送科研数据和高清视频。

研究者指出，在NASA月球车周边200米范围内行驶，奥迪月球能够实时向地球发送高清图片。

该项目计划在2019年在卡纳维拉尔角把一架登月飞行器送往月球表面，由SpaceX猎鹰9号火箭担任运送任务。登月飞行器中载有两辆月球车。发射费用为1.3亿美元。相较之下，NASA航天飞机的平均费用为4.5亿美元。

沃达丰首席执行官汉内斯・阿姆斯雷特(Hannes Ametsreiter)表示，“这一项目将采用极为新颖的方法来研发移动网络基础设。”

知情的一名高管指出，由于5G网络仍处在测试阶段，无法保证在月球上工作时的稳定性，因此未被采用。

奥迪希望这个对费用精打细算的项目能最终让月球之旅实现商业化。

研发月球车的工程团队表示，奥迪已协助完善了制造月球车的3D打印技术。打印过程使用的原材料有钛和铝。(惜辰)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210040-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:地球月球车飞行器NASA月球

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