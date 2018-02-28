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京津冀地区空气质量好转：“人定胜天”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 21:03

据环境保护部宣传教育司官方微博消息，在今日上午召开的环保部2018年2月例行新闻发布会上，国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌表示，近5

环境保护部宣传教育司官方微博消息，在今日上午召开的环保部2018年2月例行新闻发布会上，国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌表示，近5年京津冀、长三角地区PM2．5年均浓度降幅明显，这其中有气象因素也有人为因素，“人努力”贡献占80％以上，“天帮忙”贡献占20％以下。

有记者问：《大气十条》实施以来，我国环境空气质量逐步改善，其中京津冀及周边等重点地区改善幅度大、效果明显，但我也听到一些声音，认为是因为气候条件比较好，风比较大。您认为成效的取得有几分靠天、几分靠人？

贺克斌回应称，针对空气质量改善，网上经常有一个说法叫人努力、天帮忙，用它来简单概括改善的原因。这个说法在研究大气污染原因的时候，也经常提到，内因是排放，外因是气象。

贺克斌介绍说，2016年初，按照国务院要求，中国工程院组织了50多位院士专家，针对《大气十条》实施头三年的情况进行了中期评估，当时对《大气十条》实施的结果做了一个预判，到2017年底全国和重点地区完成《大气十条》的空气质量改善的颗粒物浓度降低目标是没有问题的，但是存在两个非常突出的问题：第一个是北京市PM2．5年均浓度降到60微克／立方米左右，难度很大，必须要下决心采取更强有力的措施，全面推进区域联防联控；第二个问题，是冬季的重污染天气非常突出，必须下大力气来降低采暖期的重污染峰值。

“提出这两个问题以后，也提出了包括散煤治理在内的十条政策和措施方面的建议。”贺克斌表示，针对评估结果和建议，环保部当时会同了相关部委和省市，加紧研究相关措施。

贺克斌介绍说，2016年年底和2017年年初，在经历了一个跨年的长时间重污染过程之后，迅速推出了两个工作方案，第一个是京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案，第二个是京津冀及周边地区2017－2018年秋冬季大气污染治理攻坚行动方案。在这两个方案的起草过程中，组织了专家对方案实施效果预评估。

当时预评估的结果表明，如果我们假定2017年的气象条件与2016年的情况基本相当，那么全面落实两个方案之后，北京市的PM2．5的浓度可以由2016年的73微克／立方米降到62－65微克／立方米，平均到63微克／立方米左右，也就是说，如果气象条件一样的话，2017年通过这两个方案的实施可以基本实现《大气十条》。

贺克斌表示，实际上北京市2017年PM2．5的年均浓度降到58微克／立方米，从73微克／立方米降到63微克／立方米是减排措施的结果，而从63微克／立方米进一步下降到58微克／立方米，超过了当初预判结果，主要原因是2017年的气象条件跟2016年相比更加有力做出的贡献。

“就北京市而言，2017年的PM2．5下降，整个下降了15微克／立方米，这里面，人努力大约占了70％，而天帮忙的贡献大约占了30％。”贺克斌说。

贺克斌同时分析称，如果按照最近几十年的长周期来分析的话，在京津冀、长三角区域气象条件是比较差的时期。跟2013年相比，2014年、2015年的气象条件是较差的，而2017年略有转好。

通过模型做这样的分析，相对于2013年，2017年因为气象条件略有转好，可以导致PM2．5在京津冀下降5％，在长三角下降7％。

“监测数据表明，这五年京津冀下降了39．6％，而长三角下降了34．3％。按照这两个数据来看的话，这两个重点区域在最近五年降幅当中，人努力占了80％以上，而天帮忙在20％以下。”贺克斌表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210041-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:新风系统呼吸健康室内空气质量

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