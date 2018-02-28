2017年中国高压交流断路器招投标现状及发展前景预测

高压交流断路器是变电所主要的电力控制设备，具有灭弧特性，当系统正常运行时，它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流；当系统发生故障时，它和继电

2017年中国高压交流断路器招投标情况

高压交流断路器是变电所主要的电力控制设备，具有灭弧特性，当系统正常运行时，它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流；当系统发生故障时，它和继电保护配合，能迅速切断故障电流，以防止扩大事故范围。因此，高压交流断路器工作的好坏，直接影响到电力系统的安全运行。

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国高压开关制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计，截至2017年国家电网公司共进行了5批次集中规模招标采购，共招标断路器5387台。其中，第二批次招标规模最大，为2257台；其次是第三批，为1050台；招标规模最小的是第四批，为483台。

图表1：2017年国家电网公司变电项目货物集中招标――断路器各批次规模（单位：台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从电压等级来看，这5批次共招标35kV断路器2158台，占比最大，占40。06%；其次是110kV断路器，共1361台，占25。26%。

图表2：2017年国家电网公司各批次断路器招标统计（单位：台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从中标企业来看，2017年前5批次断路器中标占有率最高的为山东泰开高压开关有限公司，占有率为26。72%；其次是江苏省如高高压电器有限公司，占有率为25。15%。

图表3：2017年国家电网前5批次断路器企业中标占有率（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2023年中国高压交流断路器发展前景预测

从国际市场看，世界上先进的工业国家都看好在电力系统中高压领域智能化高压电器的发展前景和潜在的效益，加大了研究的投入和开发的力度，比较典型的有ABB公司推出的CAT，具有人工智能技术的断路器，如前面所讨论的，在一定程度上实现了对断路器的受控操作；ABB公司推出的光电式电流传感器和电压传感器在高压领域中替代了传统的电磁式电流互感器和电压互感器，解决了智能化高压电器设备中传感技术的难题。目前，已经大量应用的信号数字化传输技术大大缓解了信号传播中干扰的影响程度等，这些高新技术的应用都为智能化断路器技术的发展创造了良好的条件。

从国内来看，目前我国生产高压交流SF6断路器和高压交流真空断路器的规模以上企业有200多家，2016年我国126kV及以上电压等级高压交流断路器产量达到10450台，另外对这些企业销售收入数据统计显示，这些企业销售收入总和在800亿元左右。

前瞻产业研究院预计，2017-2022年我国126kV及以上电压等级高压交流断路器产量将保持5%左右的增速，到2022年，产量将突破1。4万台。

图表4：2016-2023年126kV及以上电压等级高压交流断路器产量预测（单位：台）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210042-1.html

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