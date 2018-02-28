我国首个国家级工业互联网示范平台落户青岛

记者27日从海尔集团了解到，由海尔集团主导研发的工业互联网平台（COSMOPlat）获批为国家发展改革委的“基于工业互联网的智能制造集成应用示范平台”，这也是我

记者27日从海尔集团了解到，由海尔集团主导研发的工业互联网平台（COSMOPlat）获批为国家发展改革委的“基于工业互联网的智能制造集成应用示范平台”，这也是我国首个国家级工业互联网示范平台，将在青岛西海岸新区建设。

海尔家电产业集团副总裁陈录城在当日举行的相关发布会上介绍，这一工业互联网平台将建设技术创新平台、应用示范平台、技术服务平台、标准体系认证平台、产业孵化平台，为各方协同创新创造条件，帮助更多中小制造业企业借助平台进行转型升级。

据介绍，这一工业互联网平台将让制造业企业从提供产品向提供美好生活解决方案转变，实现了从产品周期到用户全生命周期；基于这一平台的互联工厂推动大规模生产向大规模定制转变，实现高精度下的高效率；这个平台是开放“生态圈”，吸引全球一流资源，满足用户需求，创造用户价值。

“在海尔的自身实践中，海尔9大互联工厂样板生产效率提高60％，产品不入库率达到69％，订单交付周期缩短50％。”陈录城说。

国家发展改革委产业司副巡视员傅久岭说，海尔作为根植于实体经济的领军企业，与战略伙伴一起，在工业互联网的发展应用上进行了积极探索，成功推出了具有自主知识产权的示范平台，这在我国工业互联网的发展历程中是一件具有里程碑意义的大事。希望越来越多的企业能够借助平台优势，优化人才链、创新链、资金链和供应链，不断提高供应体系的质量和效率。（新华社／张旭东）

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